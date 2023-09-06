鍾小平獲藍提名　應曉薇喊「已報備參選」：過往黨部沒意見就是認同

▲應曉薇。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）立委提名難產多個月，5日爆出黨主席朱立倫要提名市議員鍾小平，引發另外2名市議員郭昭巖、應曉薇不滿，應更是派人遞件向黨中央報備參選。黨中央6日下午正式提名鍾小平後，應曉薇隨即發表聲明，強調報備參選至今未收到黨部說明，但依照過去慣例，黨部沒意見就視同認同，將全力以赴。

針對國民黨6日下午透過中常會提名鍾小平參選台北市第5選區（中正、萬華區）立委，應曉薇發表聲明，自己本屆在中正、萬華議員選舉中，是選區第一高票，且擔任議員第4屆，從不離開中正萬華，也從未離開國民黨，對黨始終忠貞如一。

應曉薇提及，本次總統大選、國會選舉，候選人忠誠問題左右大選的最後結果，國民黨依據作弊民調所提名人選第一時間已遭到「秒殺」、「邊緣」，自己只能決定為了黨與基層百姓，義無反顧合法的向黨中央申請報備參選，其創造總統及立委大選雙贏，不能讓中正萬華這一席「提早出局」。

應曉薇說，萬華地區多位里長掛出布條拒絕鍾小平參選，事實為鍾小平在里長選舉時，派出多名參選者甚至助理與現任里長競爭，甚至導致國民黨籍里長落選，高掛布條是為了出氣，「我對里長們的行為表示理解。」

另外，關於無黨籍立委參選人于美人說，如鍾小平提名參選，民進黨的吳沛憶嘴角笑容應該無法隱藏，應曉薇也說，民進黨吳沛憶真的做夢也會笑，已有黨籍里長直接建議鍾小平「知所進退」，而她則認為再談鍾小平毫無意義，非綠聯盟記者會將系列展開，自己只會專注如何贏回這席及下架民進黨。

應曉薇指出，鑑於擴大國民黨基本面的整體考量，自己在此刻挺身而出，期能團結及凝聚國民黨支持者，而她已正式向黨中央申請報備參選，截至目前為至，仍未有接受到黨部任何說明，按照過去的黨內報備參選的慣例，黨部沒意見就視同認同，也將全力以赴。