　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平獲藍提名　應曉薇喊「已報備參選」：過往黨部沒意見就是認同

▲▼ 應曉薇宣示參選立委。（圖／記者宋良義攝）

▲應曉薇。（圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）立委提名難產多個月，5日爆出黨主席朱立倫要提名市議員鍾小平，引發另外2名市議員郭昭巖、應曉薇不滿，應更是派人遞件向黨中央報備參選。黨中央6日下午正式提名鍾小平後，應曉薇隨即發表聲明，強調報備參選至今未收到黨部說明，但依照過去慣例，黨部沒意見就視同認同，將全力以赴。

針對國民黨6日下午透過中常會提名鍾小平參選台北市第5選區（中正、萬華區）立委，應曉薇發表聲明，自己本屆在中正、萬華議員選舉中，是選區第一高票，且擔任議員第4屆，從不離開中正萬華，也從未離開國民黨，對黨始終忠貞如一。

應曉薇提及，本次總統大選、國會選舉，候選人忠誠問題左右大選的最後結果，國民黨依據作弊民調所提名人選第一時間已遭到「秒殺」、「邊緣」，自己只能決定為了黨與基層百姓，義無反顧合法的向黨中央申請報備參選，其創造總統及立委大選雙贏，不能讓中正萬華這一席「提早出局」。

應曉薇說，萬華地區多位里長掛出布條拒絕鍾小平參選，事實為鍾小平在里長選舉時，派出多名參選者甚至助理與現任里長競爭，甚至導致國民黨籍里長落選，高掛布條是為了出氣，「我對里長們的行為表示理解。」

另外，關於無黨籍立委參選人于美人說，如鍾小平提名參選，民進黨的吳沛憶嘴角笑容應該無法隱藏，應曉薇也說，民進黨吳沛憶真的做夢也會笑，已有黨籍里長直接建議鍾小平「知所進退」，而她則認為再談鍾小平毫無意義，非綠聯盟記者會將系列展開，自己只會專注如何贏回這席及下架民進黨。

應曉薇指出，鑑於擴大國民黨基本面的整體考量，自己在此刻挺身而出，期能團結及凝聚國民黨支持者，而她已正式向黨中央申請報備參選，截至目前為至，仍未有接受到黨部任何說明，按照過去的黨內報備參選的慣例，黨部沒意見就視同認同，也將全力以赴。

ET快訊
許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了
暴雨狂炸！　百年古蹟倒了
搶BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕
快訊／廣播金鐘力挺metoo　正式封殺黃子佼
快訊／徐巧芯明提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0
快訊／賴清德老家認定違建　民進黨回應了
iPhone 15鏡頭升級！　4機型規格一次看
前妻與周湯豪約會！　歐弟認了「從小跟他長大」大方送祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德老家遭爆違建！　新北市：若證明「這時間前存在」可定為合法房屋

最貴社宅獨居長者囤雜物環境雜亂　蟑螂竄、尿味溢住戶崩潰

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

幕後／郭台銘將連署！　國民黨重懲范成連「殺雞儆猴」堅壁清野

快訊／賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨：非賴清德所有

國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

分析「賴侯柯」領袖魅力　他評：侯友宜雙重性魅力可走入基層

鍾小平獲藍提名　應曉薇喊「已報備參選」：過往黨部沒意見就是認同

遭諷「三進三出」國民黨　鍾小平喊話應曉薇、郭昭巖：要放下

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

賴清德老家遭爆違建！　新北市：若證明「這時間前存在」可定為合法房屋

最貴社宅獨居長者囤雜物環境雜亂　蟑螂竄、尿味溢住戶崩潰

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

幕後／郭台銘將連署！　國民黨重懲范成連「殺雞儆猴」堅壁清野

快訊／賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨：非賴清德所有

國民黨曝2份中正萬華初選民調　鍾小平平均38.3%搶第一

鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

分析「賴侯柯」領袖魅力　他評：侯友宜雙重性魅力可走入基層

鍾小平獲藍提名　應曉薇喊「已報備參選」：過往黨部沒意見就是認同

遭諷「三進三出」國民黨　鍾小平喊話應曉薇、郭昭巖：要放下

賴清德老家遭爆違建！　新北市：若證明「這時間前存在」可定為合法房屋

高雄馬路現超大裂縫「手能伸進去」　原因找到了！1天內修好

劉思慕玩泰國景點行程特搜！大露冰塊肌打泰拳、豪華海上船屋價格曝光

快訊／金塊冠軍前鋒小波特首度訪台　點名最想去「台北101」

小姐摸我嗎？癡漢汪「歪頭賣萌」搭訕隔壁桌美女　遭拒絕臉奧嘟嘟

台灣Skoda「首款電動休旅」9／21在台亮相！最快年底前發表

台積電高層秘訪日談補助　日媒爆「為建第四座廠」

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了：我記得的不一樣

韓國班導遭欺負！白目學生惡作劇「保溫杯加尿」　害他喝尿2次

廟會辣妹「遮3點」狂扭　抬腿一揮阿伯站台下猛盯

政治熱門新聞

柯文哲：我媽氣得要死　「鐵門不是我家裝的」

快訊／賴清德萬里老家屬礦業用地！　新北市政府證實：確實是違建

賴清德萬里老家遭爆違建？　民進黨最新說明

鄉民女神颱風天吃泡麵　遭狂灌6005怒

新竹棒球場跟副市長無關！　市府：已完成調查將懲處

高虹安遭爆保時捷接送　市府回應了

早上怒飆媒體8分鐘　郭台銘晚間為自己緩頰：我不適合政治語言

郭董對國民黨仍有愛　一句話曝內心

「蔣家第四代」登抖音熱搜　上海民眾爭相目睹

獨／柯連開2天說明會　安樂死納政見

即／侯友宜將有「重大宣布」！

陳吉仲點名要告徐巧芯　媒體人喊：我很確定農業部會輸

99旅軍官輕生！陸戰隊駁破壞現場　幹部若涉不當管教將依法究辦

快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

更多熱門

相關新聞

遭諷「三進三出」國民黨、快落選　鍾小平：會拜訪應曉薇、郭昭巖

遭諷「三進三出」國民黨、快落選　鍾小平：會拜訪應曉薇、郭昭巖

國民黨中央今（6）日中常會提名北市議員鍾小平參選萬華、中正立委，但卻引發同選區有意爭取參選資格的市議員不滿，應曉薇直言，無論提名結果為何，自己都會參選到底，也已經向黨部報備參選，更諷刺鍾小平「三進三出」國民黨，不是忠貞的黨員，另一名北市議員郭昭巖則要求公開初選民調，讓大眾檢視其可信度。對此，鍾小平回應，感謝應曉薇跟郭昭巖的承讓，對於「三進三出」說法不予置評，呼籲團結才能勝選，每件事情都要放下，這是創造團結的時刻。

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

不甩選區被掛「拒絕」布條　國民黨正式提名鍾小平戰中正萬華

幹部有「洪門」背景？民眾黨這樣說

幹部有「洪門」背景？民眾黨這樣說

參選到底！應曉薇諷鍾小平：議員選到快落選

參選到底！應曉薇諷鍾小平：議員選到快落選

北市立委難八仙過海？　蔣萬安評：2困難、1複雜、5穩定

北市立委難八仙過海？　蔣萬安評：2困難、1複雜、5穩定

關鍵字：

北市台北市台北市議會應曉薇鍾小平2024立委選舉

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面