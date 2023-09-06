鍾小平稱民調領先吳沛憶　轟于美人「白皮綠骨」還墊底

▲國民黨中正萬華立委參選人鍾小平。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會今（6日）依據民調結果，台北市第5選區提名現任台北市議員鍾小平參選。鍾小平說，依選區民調來看，自己是領先排名第一，民進黨對手吳沛憶第二，無黨籍于美人墊底，更批于美人在2016支持蔡、2020支持林昶佐，根本是「白皮綠骨」，今天提名他，就證實國民黨沒有禮讓于美人，自己也會防範她滲透基層。

對於今日提名，鍾小平說，這一切是自己苦盡甘來，等待兩個多月，一定會急起直追，民進黨參選人吳沛憶跑很勤，國民黨只要設法補回來就可以勝選的，必須要全力以赴。但民調是否要公布？鍾小平則說，這要問市黨部主委黃呂錦茹跟黨中央，如果自行講出去的話，會被黨紀處份，因此就算知道但不能公布。

被問到三進三出對黨的忠誠度不夠？鍾小平說，這就不評論了，每件事情都要放下，這是創造團結的時刻；至於台北市黨部主委黃呂錦茹與他有過節，恐怕不會輔選，鍾小平說，台北市非常需要黃呂，這區雖略為領先，但還是需要黨機器輔選，他也希望黨要團結，小我小一點、大我大一點，中正區主委也會跟黃呂接觸，他相信黃呂會幫忙的。

在選情方面，媒體詢問，領先對手多少，以及是否擔心于美人搶票？鍾小平回應，目前領先吳沛憶大概5、6％，而于美人不是只拿藍的票，藍綠都各半。