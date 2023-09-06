在野分裂難勝　蔣萬安喊話在野整合、推1組候選人即可

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

距離2024年大選還有4個月左右時間，目前總統大選呈現「四咖督」走向，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲還有鴻海創辦人郭台銘：外界認為，在野嚴重分裂的局勢下，恐會讓賴成為得利者。對此，台北市長蔣萬安說，現在整個局勢比較混亂，「我們希望在也能夠整合，至少不要分裂、1組候選人就好」。

蔣萬安6日接受媒體人黃暐瀚廣播節目專訪表示，如果可以1組的話當然是有抗衡機會，因為現在看起來如果力量分散要勝選機會很難，「對國民黨來講，重返執政道路上最大關鍵就是要團結，這是大家都懂的道理」，所以現在在野有這麼多候選人出來，不是大家所樂見，希望能整合推出1組候選人出來，才有機會能夠政黨輪替。

而針對侯友宜，蔣萬安表示，侯市長有遠見，從基層出身，最了解民眾的需求百姓的疾苦，例如去年到新北市去看塭仔圳，侯市長用3年時間動用1萬7千多人次，協調4千多個鐵皮工廠，解決40年都無法解決的市政沈痾，「這就是我看到的侯市長，有魄力有遠見」。

蔣萬安說，侯市長17年前擔任警政署長扛起全國治安，13年前到新北市扛起400多萬人口的市政，去年結合基北北桃4縣市的溝通平台，他是最好帶領國家的候選人。