獨／直搗生死禁忌議題！柯文哲連開2天說明會　「支持安樂死」納政見

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

2024總統大選在即，藍綠白3陣營在9月開始進入提政策階段，國民黨總統參選人侯友宜近期拋出巴氏量表、老人健保免費等政見，民眾黨總統參選人柯文哲也將於6日上午召開首場政見記者會，主題同為醫療議題，但除了政策內容之外，據了解，柯文哲將連續召開2天政見說明會，且第2天亮點聚焦在「禁忌議題」，正式探討日前引起廣大話題的安樂死。

柯營於7月開始正式討論政策，據了解，柯營原定9月下旬才要陸續推政見，9月上旬除了成立各縣市選哲之友會、走訪百工百業，中旬則是前往中南部展開Long stay計畫，但後來受到侯陣營的影響，因此提前公布政策；且原本首場政見並非要推醫療議題，而是柯文哲在台北市政府8年任內最重視的社宅等居住正義政策。

而調整政策公布順序的原因，就是因為柯營在8月上旬開始討論巴氏量表，想不到侯陣營搶先在8月底正式對外拋出，儘管與柯營討論內容略有差異，但侯此舉確實也引來賴陣營、中央政府關注，行政院長陳建仁更在院會中指示勞動部、衛福部，儘速檢討現行聘僱家庭看護移工的申請資格、程序。

柯文哲4日出席歐洲商會總統候選人午餐暨演講會，被瑞士籍跨國製藥集團台灣諾華（Novartis）代表詢問醫療保健政策，當時柯文哲就自行先「暴雷」，說自己會在6、7日召開記者會說明。而民眾黨也於5日晚間發布採訪通知，6日上午召開柯文哲的醫療政策大綱記者會「投資健康 有效醫療 永續健保」。

柯文哲6日記者會主打「永續健保」，據了解，將拋出調整健保制度，從「論件計酬」改成「論人計酬」，以及用力推廣癌症篩檢，從健保到保健，並針對整體醫療制度進行改革、落實過去未落實項目，更加照顧台灣人健康。

不僅如此，柯文哲7日還要再開一次政見記者會，至於為何要連開2天？柯營人士認為，醫療問題屬於大哉問，第一天闡述政策後，外界可能會有很多想法，此舉也方便做即時回應。

《東森新媒體ETtoday》掌握，第2天主題將聚焦在「禁忌議題」，其中包括柯文哲8月在高雄補教協會演講喊出的「支持安樂死」，當時「安樂死」議題引發廣大網友討論與正面支持，醫生出身的柯文哲在政見記者會首日公布醫療政見，第二天直搗敏感的生死議題，可望再次引領話題。而記者實際求證柯營，第2天是否確定討論「安樂死」等禁忌議題，柯營則語帶保留地說「待當天正式揭曉」。