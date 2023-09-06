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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘對國民黨仍有愛？脫口一句「我們」曝內心話　下秒緊張改口

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘對國民黨還有愛，鏡頭前一句「我們」曝內心話。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨中常委范成連日前出席新竹義民廟祭祀大典時，因為接待鴻海創辦人郭台銘而遭國民黨開鍘。郭台銘5日晚間被媒體詢問，如何看待范成連一事時，他除了表示遺憾外，還突然脫口說出「我們國民黨不能再輸了」，似乎對國民黨仍有留念，不過下一秒他疑似發現不對，立刻改口「國民黨與我無關」。

郭台銘5日晚間參訪台北市寧夏夜市並接受媒體聯訪，被詢問到如何看待范成連因為接待他而被國民黨開鍘一事，他直言「非常遺憾」，並解釋范不是替自己站台，也不是范邀請他去的，而是義民廟邀請的，且范是世界客屬總會主席，不可能不參加義民廟活動。

郭台銘感嘆，他近日走訪基層，主流民意都希望換黨換人做做看，國民黨也要檢討，要傾聽主流民意，民意大於黨意，沒想到下一秒他突然脫口說出，「我們國民黨不能再輸了」，不過他似乎馬上發現不對，尷尬笑了一下後立刻改口「對不起我不是國民黨人，國民黨跟我無關」，接著質疑藍營一直說要團結，結果卻開鍘范成連，「到底是誰在破壞團結？」

▲總統參選人郭台銘逛寧夏夜市，向攤商學包潤餅。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘發現講錯話後，馬上改口「國民黨跟我無關」。（圖／記者林敬旻攝）

郭台銘最後說，選戰越來越近，國民黨要輔選小雞，他希望替國民黨小雞站台得到更多票，他無黨無派將來有機會爭取參選勝利的話，會用人唯賢、用人唯能，不管國民黨、民眾黨甚至民進黨，只要好的人才為國做事，不貪污、有操守、有擔當他都會用，無黨無派的好處，就是能夠讓老百姓有更寬廣視野尋找人才。

郭台銘5月時爭取國民黨黨內徵召失利，原本承諾會盡最大努力支持侯友宜，不料8月28日他突然宣布將獨立參選2024總統，國民黨對此除了表達遺憾外，也嚴令禁止黨員為非黨籍參選人站台、助選、連署或參與活動，若有違紀情節將處分，雙方幾乎撕破臉。

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