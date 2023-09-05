分析／廢巴氏量表、長者全額健保補助有感！　侯友宜搶下政策話語權

▲侯友宜檢討老人健保。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近日推出多項醫療政策，包含廢除80歲以上巴氏量表、成立癌症基金，以及今天拋出的排富全額補助65歲以上長者健保費。而前兩項政策引起行政院跟進，甚至連民進黨總統參選人賴清德也認同巴氏量表已產生問題，到了不得不改的情況了。其實選舉本就該跳脫口水，回歸政策論辯，而侯友宜最近幾波醫療政策的強打，主導了選戰議題，拿下話語權，對侯民調提升不無助益，所以侯陣營歡迎蔡政府拿香跟拜，因為這可能是總統參選人還沒選上，其所推出的政策就能實現的例子。

侯友宜在上個月出席「全國暨北區醫事團體『侯』援會」時，拋出首項醫療政見，強調若當選，將為醫事人員加薪並改善工作環境，且要擴大健康投資，逐年提升健康照護支出至占GDP的8％，同時成立癌症基金。此政見一拋出後，許多醫界人士都大表贊同，也在業界引發很多迴響。

據悉，為侯友宜擘劃醫療政見的團隊約有20人，其中成員包含馬政府時期的政務官，還有醫界大老以及知名的公衛學者。團隊要角表示，團隊中不分政黨色彩，甚至有些是政治色彩偏綠的專家學者，但過去多次向民進黨政府提出建議，卻不被中央採納，因此決定加入侯團隊，協助侯友宜規劃醫療政策，而未來侯團隊也將繼續推出社福、長照、兒童等政策，希望這一系列的醫療政策，能全面性的照顧到更多台灣民眾。

侯友宜上周在基隆走訪日照中心，在與長者互動後，便宣布80歲以上長者廢除巴氏量表，可直接申請看護移工的政策。據了解，該政策是在侯團隊做完民調後決定推出的「重磅政策」，因為民調顯示，巴氏量表是台灣進入高齡化社會後，最常遇見的問題，因此決定在上週藉著到基隆市造訪日間照顧中心時正式宣布。而廢除巴氏量表政策，確實讓台灣民眾很有感，因為巴氏量表往往造成家屬與負責評量的醫師莫大壓力，更讓醫病關係變得緊繃。而此政策所引起的共鳴，行政院長陳健仁也不得不跟進，在兩天後的行政院會指示相關部會，研議更多元的認定方式，不要單只依賴巴氏量表。

繼提出廢除巴氏量表政策後，侯今再拋出老人健保補助政策，昨晚雲林縣長張麗善已興奮在臉書上預告，「明天侯友宜會有重大宣佈，請大家拭目以待，他這幾次來訪雲林給他的建議他都牢牢記住，而且化作當上總統後會一一履行的政見，證實了他深入基層體恤民意，願意解決人民的痛苦」。張麗善的臉書發揮了最大的文宣效果，不僅引發各界關注重大政策是 什麼，也成功引領話題。

雲林地方人士透露，侯友宜近來已到過雲林三次，每次張麗善都和他強調，雲林已是超超高齡化社會，但是資源卻不如六都，造成人口一直外移，年輕人也不想要回來，讓雲林人口老化越來越嚴重，因此希望雲林能與其他縣市或六都一樣，「不要是二等公民」。此外，走訪其他中南部縣市時，不少長輩反應，老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，對侯友宜來說，「中央要公平、不能遺忘每個人」是執政者該做到的目標，既然現在的執政者做不到，那就由他來做。

侯團隊醫療智庫要角表示，侯友宜只要到地方與基層接觸，就會馬上把基層心聲帶回團隊中研議，由於雲林等地的民眾都向他反映過，老人健保補助政策有嚴重城鄉差距，因此團隊特別針對此議題研議，希望提出民眾最有感的政策，也希望能真正幫民眾解決問題。故經過智庫團隊研究後，認為補助65歲以上長者健保費是可行的政策，所以選在今天正式宣布。