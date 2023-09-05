食品業注意！強化產品源頭及追溯管理　 「業者平台」非登不可

▲▼需要協助之業者也可至花蓮縣衛生局 臨櫃辦理登錄或更新作業。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為強化產品源頭及追溯管理，依據食品安全衛生管理法第8條第3項公告類別及規模之食品業者，包括食品添加物業者、食品、食品容器具包裝與食品用洗潔劑製造加工業者、餐飲業者、輸入、輸出業者及販售業者、物流業，應完成登錄始得營業。

花蓮衛生局表示，如未依規定辦理登錄者，經命限期改正，屆期不改正者，依「食品安全衛生管理法」第48條規定處新台幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰，呼籲尚未登錄的業者，請盡速上網登錄申報。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生局每年元月開始於衛生局大廳開設食品登錄服務窗口，協助無法自行上網登錄申報之業者完成登錄。另提供縣內中南區食品業者便捷服務， 7月12 日至8月25日，啟動「非登不可下鄉服務列車」，到各鄉鎮駐點服務辦理登錄，協助食品業者就近完成「食品業者登錄平台」確認作業。完成食品登錄之業者，依規應每年至登錄平台確認登錄內容，若發現登錄內容有誤，即應辦理變更，若已無從事食品相關業務，請填寫申請廢止聲明書。登錄不實者，依「食品安全衛生管理法」第47條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間，廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，一年內不得再重新申請登錄。藉由食品業者之登錄整合，提升食品衛生安全之管理及落實源頭管理之宗旨。

▲▼提供縣內中南業者便捷服務， 啟動「非登不可下鄉服務列車」，就近協助登錄。



花蓮縣衛生局再次提醒所有食品業者應依法規完成登錄，食品業者們亦可於自家或公司透過電腦使用讀卡機，進入食品藥物業者登錄平台【非登不可：網站連結】(https://fadenbook.fda.gov.tw/)。

若有業者需要協助，請攜帶使用原申請登錄時之電子憑證（工商憑證、自然人憑證、組織憑證卡及健保卡擇一），並先確認憑證密碼及憑證是否在使用期限內，於上班時間8:30~12:00及13:30~17:00至花蓮縣衛生局 （花蓮縣花蓮市新興路200號），臨櫃服務申請表辦理登錄確認或更新作業。



各公私立機關及消費者亦可進入食品業者登錄平台首頁，查詢食品業者是否登錄及其登錄字號，以做為採購及訂定買賣契約之參考，透過平台還可快速得知最新食品相關公告及宣導資訊；倘對登錄作業及平台之操作有任何疑問，請撥食品業者登錄平台系統操作暨登錄制度諮詢專線0809-080-209或花蓮縣衛生局食品服務電話（8226959）洽詢。