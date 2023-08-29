　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國首創！　黃偉哲宣布推出ChatGPT生成式AI輔助學習平台

▲台南市政府29日舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府29日舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

ChatGPT在全球掀起生成式AI人工智慧浪潮，台南市政府更率全國之先，研發推出「生成式AI輔助學習中介平台」，透過中介平台上不同主題教學模組，一步步引導學生建立在不同學科領域正確使用AI輔助的行為，讓生成式AI成為學生學習路上的智慧好同伴、好老師。

▲台南市政府29日舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南市政府29日舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市，雖然目前全球不少知名大學禁止學生使用生成式AI寫論文等，但也有部分學校採取擁抱與引導，甚至台灣的司法體系也宣布要將AI導入判決系統，生成判決草稿，加速法官工作流程。

黃偉哲強調，生成式AI最大的優勢是產生文本速度非常快，與其走完全禁止的方向，更應該藉由教育的引導，讓AI工具可以正確地被使用，增加效率，同時避免對學生的學習以及評量產生負面影響。黃偉哲期待台南能夠成為導入AI輔助學習的典範城市。

市府在現場也展示了「創意影片製作」及「科學論證學習」2個教學模組，邀請師生現場示範如何在不同學科領域使用AI達到更佳的學習成效。

▲台南市政府29日舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，利用AI導入「創意影片製作」方面，新南國小3位同學示範他們利用生成式AI，幫助生成劇本、分鏡腳本以及分鏡示意圖；和順國中師生則演示如何利用「科學論證學習」模組，訓練學生在ChatGPT上有更好的提問能力技巧，在與AI問答的過程加入辯證與邏輯思辯的元素，不但能夠獲得更深度的資訊，也讓學生以更具思辨力的方式與AI互動。

生成式AI輔助學習中介平台具備4大功能，包括「提問引導」的教學模組、「過濾不當資訊」的保護機制、「紀錄學習歷程」的分析報告及「即時診斷評量」的結果呈現等，讓應用生成式AI教學，能達到「安全的AI、學習的同伴」之目標。此外，南市府教育局也訂定「生成式AI學習應用及參考指引」，給予師生在教育場域使用生成式AI的建議，避免可能帶來的負面影響。

▲台南市政府29日舉辦「安全的AI、學習的同伴」成果發表記者會，市長黃偉哲表示，台南目前是台灣第一個透過建立中介平台，正向導入AI輔助國中小學習的縣市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

負責「AI輔助學習中介平台計畫」教育局資訊中心任高誌健主任表示，科技發展趨勢不能用限制來防堵，必須以教育引導來解決，未來會在平台上持續發展更多實用的教學模組、投入更多技術導入，強化引導、過濾、紀錄與診斷等教育功能，也會借重現場教師的教學應用經驗，並積極和學術研究領域的大學教授合作，加強模組在教學場域的應用性。

ET快訊
快訊／高雄「1區」宣布明停班課！
快訊／2縣市率先宣布　明正常上班上課！
快訊／修烏龜的家　動物園女員工右腿捲入砂輪機
郭台銘登BBC首頁！「想當總統的iPhone億萬富翁」曝1隱
LIVE／蘇拉暴風圈明午觸陸　氣象局最新說明
快訊／陸警發布！首波警戒區曝「放颱風假機會最大」
「海豚灣戀人」童星殺人還慶功！　死者母淚：是種折磨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘇拉再示範「完美閃過台灣」技術！專家PO一圖　網笑：指叉球

快訊／蘇拉颱風襲南部！南投、彰化明正常上班課

蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

長期「偷拍妹妹洗澡」！哥哥被抓包噁辯：妳身材太好我忍不住

中元普渡來了！命理師曝最佳時辰　求財要拜「這4種水果」

普渡必拜「經典1罐頭」　他一吃喊噁！老饕揭美味吃法：颱風天神物

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」...她傻眼：新娘知情

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

全國首創！　黃偉哲宣布推出ChatGPT生成式AI輔助學習平台

登革熱碰上開學日！環境部呼籲：留意颱風積水、做好「巡倒清刷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

張員瑛喊：我愛香菜！「單吃一大口」　稱不敢吃的人「不懂美食」XD

不怕鴻海被中共沒收！郭台銘「來打我收我財產」

胡歌喊「5年不拍戲」觸怒粉絲！　親回：我跟大家看到的不一樣

新莊75歲伯騎車剎停後倒地　車竟突自燃...路人急拉逃命

《音樂主理人》秦宇子震撼唱出花蓮　嗓音超狂..動力火車顏志琳讚：有嚇到

蘇拉再示範「完美閃過台灣」技術！專家PO一圖　網笑：指叉球

快訊／蘇拉颱風襲南部！南投、彰化明正常上班課

蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

長期「偷拍妹妹洗澡」！哥哥被抓包噁辯：妳身材太好我忍不住

中元普渡來了！命理師曝最佳時辰　求財要拜「這4種水果」

普渡必拜「經典1罐頭」　他一吃喊噁！老饕揭美味吃法：颱風天神物

前男友要結婚了！突加LINE提「荒謬1要求」...她傻眼：新娘知情

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

全國首創！　黃偉哲宣布推出ChatGPT生成式AI輔助學習平台

登革熱碰上開學日！環境部呼籲：留意颱風積水、做好「巡倒清刷」

蘇拉再示範「完美閃過台灣」技術！專家PO一圖　網笑：指叉球

貓咪不會抓老鼠被說沒用　他貼「恆溫手機架」邊看邊撸療癒破表

為麥當勞糖醋醬打起來！　美16歲少女「持刀捅死」朋友

網紅「嗨娶二房」喊多妻沒有錯！　大讚：有競爭才有好老婆

春風爆熱戀Yuri「專車接送」！啦啦隊好友發聲：希望有一個歸宿

8／30起核酸走入歷史！　國台辦：來往兩岸及經台灣中轉大陸免檢測

快訊／蘇拉颱風襲南部！南投、彰化明正常上班課

蘇拉來了！風力達標「可能放颱風假」地區曝　東西天氣兩樣情

台中開發4套房　管理員愣「自己小心」！他走一圈懂了：很精彩

核廢水入海！南韓核醫學專家：「多吃海鮮」比吃肉安全　原因曝光

蛇突然飛到擋風玻璃上　泰國駕駛整車狂尖叫XD

生活熱門新聞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

蘇拉暴風圈碰到！4縣市最可能放假

蘇拉還在增強！這天起南台灣整坨紫爆

3生肖財運強到無人擋　屬豬「月德星護佑」

他不會年輕男必備技能　貼文引戰

最快14:30發布陸警　首波警戒區曝

麥當勞薯條冷知識！麥粉驚呼：現在才知道

快訊／今年腸病毒首死！10個月大男嬰「發病當日亡」染D68型

更多熱門

相關新聞

AI族群受惠美科技股上漲勵　緯創帶頭走揚

AI族群受惠美科技股上漲勵　緯創帶頭走揚

由於昨天美國科技股普遍上漲，加上AI指標股NVIDIA也上揚1.78%來到468.35美元，激勵台股中的AI族群今開盤一掃近幾天的震盪整理格局，包括緯創、華碩、廣達、英業達等約出現1~3%以內的漲幅，載板廠欣興、景碩及南電漲幅則有1~2%。

群光集團加入RE100　2030年100%使用再生能源

群光集團加入RE100　2030年100%使用再生能源

詐團虛擬金流超複雜　檢警跟ChatGPT學程式破案

詐團虛擬金流超複雜　檢警跟ChatGPT學程式破案

終結連3升！8月AI股重災　消費者信心「股市衰最兇」

終結連3升！8月AI股重災　消費者信心「股市衰最兇」

台積電漲4元至550　指數漲70點站上16500

台積電漲4元至550　指數漲70點站上16500

關鍵字：

首創黃偉哲ChatGPTAI學習平台

讀者迴響

熱門新聞

童星王欣逸殺人案定讞　同夥也定讞

知名交友軟體「將停止營運」：避免用戶受害

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」！帶2物品被脫光搜身

蘇拉暴風圈恐剛好掃到　4縣市颱風假機率大

小提琴王子睡兄弟女友「爆發生4次性關係」！

氣象局：17:30發布陸上警報！

中元普渡11大禁忌曝！穿錯衣服恐衰整年

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉再南修！　最新各國路徑一致了

人妻跟親戚「客廳激戰2次」！她喊：搞很久

推「棺材蛋糕」慶生！男友母氣瘋賞她巴掌

蘇拉路徑又南修　陸警發布時間延後

陳仙梅車禍！坐窗邊遭高速衝擊：那一秒好長好長

唐綺陽曝2023下半年桃花排行！最慘星座「12月後再考慮戀愛」

這群人突拋震撼彈「明年停更」！

更多

最夯影音

更多
《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」

《中餐廳》油鍋起火「滅火器也沒用」　趙又廷冷靜處理「手臂遭燙傷」
IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

IU扮棉花糖人偶：沒人認出我！　搭話合照粉絲「掏卡給買周邊」

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

3色油墨+白滾出彩虹漸層　日本印刷博物館示範混色

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

泰國阿伯打造飛碟造型車 　自帶炫光遊道路引人注目

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

放手讓輪胎自由滾下坡　跳起飛高高影片超療癒

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面