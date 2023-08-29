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七星潭旅遊帶食安納管！輔導40家業者自主管理申請GHP認證

▲▼花蓮衞生局輔導七星潭旅遊區40家餐飲業者自主管理，鼓勵申請GHP認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮衞生局輔導七星潭旅遊區40家餐飲業者自主管理，鼓勵申請GHP認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局「七星潭觀光美食業衛生自主管理及認證輔導計畫」聘請具有專業背景的營養師、業界HACCP專家及衛生稽查員等，共同組成多元的輔導團隊，輔導新城鄉北埔、新城老街、秀林鄉太魯閣牌樓附近共40間店家，逐家輔導業者良好衛生規範項目，協助業者建立自主管理制度，並鼓勵業者申請GHP認證，以維護消費者的食品安全。

▲▼花蓮衞生局輔導七星潭旅遊區40家餐飲業者自主管理，鼓勵申請GHP認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，七星潭是花蓮著名的景點，每年吸引許多的遊客前來。衛生局深知熱門觀光區域內的食品衛生安全對於觀光產業的重要性，針對七星潭地區的食品業者完成二次專家輔導後，申請GHP認證的餐飲業者，將從五個面向進行衛生分級評核，分別以烹調作業場所衛生、工作人員衛生、用餐場所衛生、洗手衛生及衛生管理制度作為評核的項目，將通過評核的業者，依據評核結果分別頒發「特優」、「優」、「良」的GHP認證標章，以建立業者對自身產業的榮譽及責任感，也讓消費者對花蓮縣風景區內的食品安全更有信心。

▲▼花蓮衞生局輔導七星潭旅遊區40家餐飲業者自主管理，鼓勵申請GHP認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）   
 
朱家祥進一步說明，花蓮縣衛生局於評核結束後，張貼通過評核之業者名單於官方網頁上以供民眾查閱，協助參與計畫的業者行銷，提供縣民與外來觀光客於風景區內用餐時，有更安心安全的選擇。    

▲▼花蓮衞生局輔導七星潭旅遊區40家餐飲業者自主管理，鼓勵申請GHP認證。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮衛生局呼籲餐飲業者應做好衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則，操作人員於調理食品前後要徹底洗淨雙手，選用新鮮食材，凡與食品直接接觸之用水需符合飲用水水質標準，生熟食、刀具、砧板要分開使用，以免交叉污染，並妥善控制販售量，切勿大量製作囤積販售，所販售食品應符合衛生安全及品質之標準。

民眾若有食品安全問題皆能於上班時間撥打衛生局食品服務專線03-8224750洽詢
 

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