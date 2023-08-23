澳門加強日本入境人士物品檢查　每天公布日進口食品輻射檢測數據

▲澳門加強對來自日本的入境人士攜帶物品查驗，禁止10個都縣區食物進口。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

為應對日本自24日起排放核廢水，澳門不僅禁止日本東本至東部地區10個都縣區的鮮活食品輸入，也將對日本入境人士所攜帶的物品進行嚴格檢查，避免有安全危害的食品入境。此外，澳門官方也開始啟用「核檢食安專題網頁」，將每天公布日本進口食品輻射檢測數據，供民眾查閱。

《央視》報導，澳門特區公報今（23）日刊登第134／2023號行政長官批示，24日起禁止進口源自福島縣、千葉縣、櫪木縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣及東京都共10個都縣區的鮮活食品、動物源性食品、海鹽及海藻。

澳門市政署今日表示，將嚴格落實第134／2023號行政長官批示的規定，在進口、零售等層面加強監測日本進口食品中的放射性物質，以保障澳門的食品安全和居民健康，並和國家海關總署、拱北海關保持密切聯繫，和香港食安中心建立通報機制。

澳門海關也同步對外宣布，將嚴格執行行政長官批示，全面加強查驗進口澳門的貨物和各口岸入境人士。當中，尤其對從日本乘搭航班入境澳門人士所攜帶物品，提升檢查力度，防止有關食品流入澳門，維護居民健康。