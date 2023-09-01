中市府突擊賣場！抽驗日本海洋產品檢測輻射值　下午公布結果

▲中市衛生局對知名大賣場突襲檢查，以「純鍺偵檢器」檢測日本海洋食品輻射值。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

日本近期將核廢水排入海洋，國人對食安感到憂心，台中市衛生局今（1 ）日對知名大賣場突擊稽查，帶回秋刀魚、北海道生干貝等日本海鮮食品，於南屯實驗室，以「純鍺偵檢器」檢測相關食品輻射值，每樣食品約需耗費1小時，檢測結果將於今日下午出爐。

台中市政府表示，中市府以市民健康為優先，2022年（同年中央解除日本福島等5縣食品輸台禁令）率全國之先，由市府提撥第二預備金500萬元自行購置純鍺偵檢器，可檢驗碘131、銫134 及銫137的輻射核種，自2022年9月啟用至今，已完成853件日本食品（含87件水產品）檢驗，結果均符合規定，自行抽驗量能是全國第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲純鍺偵檢器可檢驗碘131、銫134 及銫137的輻射核種。（圖／記者白珈陽攝）

▲衛生局抽查台中南屯知名大賣場。（圖／記者游瓊華攝）

今年8月24日，日本將核廢水排放入海，引起國人擔憂，今天由台中市衛生局長曾梓展、農業局主秘陳柏宏等人率相關單位，前往台中市南屯區知名大賣場抽驗市售水產品，除檢視食品標示是否完整，更將其帶回實驗室，利用純鍺偵檢器檢測食品核輻射是否超標，為食安把關。

▲▼檢測人員將魚肉切片絞碎。（圖／記者白珈陽攝）

中市府強調，市府已跨局處動員組成聯合專案小組，啟動「加強水產及日本食品輻射監測」專案，由農業局針對漁港、魚市場及漁會等前端源頭場域加強漁獲抽檢，衛生局針對實體及網路販售的水產品及日本食品加強檢驗，並將查驗量能再提升1.5倍，預估每年抽驗件數可達900件，標示查核件數將超過3000件。

中市府指出，所有核食查驗結果均公佈在台中首創的「台中市核食食安專區」，主動公開輻射量檢驗數值等資訊；另外，所有食品稽查與抽驗結果也都同步公開於「食安GIS專區」，讓市民朋友上網查得到、看得到，可以安心選，放心吃。