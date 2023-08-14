疏緩東琉線交通壅塞！「鹽琉線船運中心委託經管｣啟動招商

▲屏東縣鹽琉線船運服務中心 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府將於8月18日下午14時，在屏東縣政府南棟301會議室舉辦「鹽琉線船運服務中心委託經營管理｣招商說明會，歡迎有興趣的投資業者到場了解該案投資環境及招商條件。

鹽琉線船運服務中心位於屏東縣新園鄉，為屏東縣至小琉球第二條主要航線，聯外道路以新生路及南龍路連接台17縣，距離東港市區車程約6分鐘、高雄林園車程約12分鐘、屏東市車程約30分鐘，目前有2家航商載客運行中，遊客量逐年增長，未來極具發展潛力。

縣府交通旅遊處表示，為推動東港新園地區航運發展，疏緩東琉線(東港渡船瑪頭)交通壅塞問題，縣府積極向交通部爭取補助，規劃鹽埔漁港客貨運專區建設計畫，興建鹽琉線船運服務中心。

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該案預計於112年底完工，基地面積範圍約4.3公頃，場站設有海洋廣場、停車場(約計大客車12席、汽車120席、機車165席)、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等多功能服務設施，並導入智慧及友善候船與商業空間，總樓地版面積約4215平方公尺。為使候船室完工後能提供遊客及民眾更多元遊憩轉運服務，縣府也鼓勵民間業者發揮創意，投資本案場站經營，以提供更佳的候船服務。

縣府籲請有投資意願廠商踴躍報名參與，請於112年8月17日(星期四)16點前以傳真或透由GOOGLE表單報名(https://docs.google.com/forms/d/1oVDwCv6W071ItrgDCNxvvQOV_1uz3nZNeWVdJc_OBU8/edit)，相關報名資訊可至本府官網查詢(https://www.pthg.gov.tw/traffic/News_Content.aspx?n=BD63434DFB6005A6&s=74253BB604C44A6A)，若有任何問題歡迎電洽屏東縣政府交通旅遊處綜合規劃科(洽詢電話：08-7320415轉5110、5115)詢問。