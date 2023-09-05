蘋果妥協了！外媒曝「iPhone 15改成Type-C」　歐盟：年省86億

▲歐盟要求蘋果手機改採Type-C介面。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）報導，蘋果屈服於歐盟法規，最新款iPhone於9月12日發布時，幾乎肯定會配備Type-C規格的充電介面。一條歐盟法律要求，手機製造商於2024年12月之前，必須改採通用充電器Type-C，並稱此舉能為消費者「每年省下多達2.5億歐元（約新台幣86億）的不必要充電器消費」，甚至每年減少1.1萬噸廢物。

BBC指出，將在下周年度秋季發布會上亮相iPhone15系列產品改採Type-C，標誌著獨家Lightining充電規格的終結。儘管目前尚不清楚這項改變是否為全球性的，但蘋果不太可能只為歐洲市場做出不同版本的手機。

▲蘋果使用獨家Lightining充電規格，與全球競爭對手不同。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，大多數蘋果新產品都已經使用Type-C，例如最新型iPads，亞馬遜等3C產品供應商也販售Lightning轉Type-C的充電設備。此外，自2017年發布的iPhone 8開始，所有iPhone都支援無線充電。

不過，蘋果曾經反對歐盟規定，2021年9月一名公司代表向BBC表示，「嚴格規範要求只用一種類型的接口，只會扼殺創新而非鼓勵創新，這將反過來傷害歐洲及全世界的消費者。」

據彭博社報導，使用通用充電器Type-C好處不少，包括消費者能用同一條線替iPads、Macs、iPhones充電，以及更快的下載速度。

歐盟的通用充電器法規涵蓋一系列「中小型攜帶式電子產品」，包括手機、平板、電子閱讀器、滑鼠鍵盤、 GPS設備、耳機、數位相機、手持電動遊戲機台、攜帶式音響，以上設備若要使用充電線，則須配備Type-C接口，筆記型電腦也將被列入範圍，但生產商有更久的時間做出改變。