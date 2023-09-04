「iPhone 15與14只是序號不同」　中國名人批蘋果不要臉

▲羅永浩在網路上直播帶貨。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國網路名人羅永浩日前在直播中吐槽，蘋果將推出的iPhone 15系列手機與iPhone 14「不會有什麼區別的」，只是序列號變了。他還辱罵蘋果執行長庫克（Tim Cook），「這個不要臉的東西，這個臭廚子。好，我克制！」

羅永浩不僅批評蘋果變不出新東西，他在近期的一段影片在還稱，蘋果在純技術領域對人類「幾乎零貢獻」，蘋果在純技術領域沒有發明任何東西，而是一個方案整合商。他更批評已故創辦人賈伯斯是個「tricker」（欺騙者）而非「innovator」（創新者），「把別人的東西拿來調一調改一改，整理整理，但欺騙者和創新者對這個世界的貢獻同樣大。」

中媒《IT之家》此前報導，羅永浩多次吐槽蘋果，甚至口出狂言要「收購蘋果」，把蘋果批得一無是處，「蘋果現在產品做成那個樣子，我要去做他們的產品負責人，肯定這公司產品能造福無數人。」只是羅永浩是真心還是只想博關注，就見仁見智了。

iPhone 14系列手機去年發布時，微博就流傳一張羅永浩在朋友圈的發文截圖，文中他說動態島的設計確實做得非常聰明，但這也是在蘋果工業設計施壓UI設計師「不得已憋出來的『邪招』」。

羅永浩2006年創辦牛博網，一時吸引許多中國網友註冊使用，之後創辦錘子科技，從2012年開始製作研發Smartisan T1手機，2015年發表堅果手機，2017年發表堅果Pro智慧型手機。然而到了2018年底，錘子科技便陷入資金鏈斷裂危機，大量員工與主管離開，羅永浩2019年將堅果手機賣給字節跳動，卻又因為履行義務，被法院認定為被失信執行人。

為了還清鉅額債務，羅永浩於2020年開始走上直播賣貨的新路。