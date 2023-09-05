專家分析iPhone 15該不該買　「3種情況」建議升級

▲iPhone 15即將發布，iOS 17將有新功能更新。（圖／MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果iPhone 15系列新機即將在一周後發布，許多人在猶豫該不該升級換新機，對此，美媒整理出4種你「不該升級」的情況，以及3種你「應該升級」的情況，為蘋果用戶分析需求。

《華爾街日報》個人科技專欄作家Nicole Nguyen列出，4種不應該升級的情況：

狀況一：換電池後依舊頭好棒棒

你只是需要一塊新電池，iPhone鋰離子電池約為500個充電週期，大約2年，之後電池續航力會明顯減弱，滑動螢幕畫面時速度也可能出現延遲，這種情況下只需要換電池就好，不必換新機，很可能就能解決問題。

狀況二：螢幕需要維修

除了螢幕碎裂以外，iPhone其他功能大都正常的話，可以參考換螢幕的價格，可能比換新機還划算，還能提高手機舊換新的價值。

狀況三：儲存空間不足

iPhone反應速度變慢可能是因為儲存空間接近全滿，這時可以進入設定＞一般＞iPhone儲存空間，查看可刪除的數據，進行斷捨離。

狀況四：你拿的是iPhone 14

若去年才剛買iPhone 14，雖然今年蘋果更新幅度較大，例如將Lightning接口改成USB-C，但因為才剛拿新機沒有多久，沒什麼更換必要。

反之，你應該升級的情況有以下3種：

狀況一：iOS 17已不支持你的機型

拿iPhone 8、8 Plus和X的用戶，下一個重大軟體更新將不再受到蘋果支援，將手機升級到最新版本的iOS，重要性在於有新功能以外，還有重要的安全更新與漏洞修復，過時的版本會影響手機性能並危及數據安全。

狀況二：硬體需要重大維修

若鏡頭壞了、實體按鍵或麥克風失靈，可以向蘋果維修專家詢價，但價格比例可能不如換新機來的划算。

狀況三：想要最新的軟體功能

某些功能只有在iPhone 12或更新的機型能獲得支援，部分以手勢觸發的FaceTime效果也是如此，因此若用戶想要全面擁有iOS 17升級的功能，可以考慮買新機，甚至以舊機換新機取得更好的購買優惠。