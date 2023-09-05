歐洲狼群數量激增！威脅本土物種　歐盟考慮「廢除保護地位」

▲狼群重新在歐洲部分地區出現，歐盟考慮修改保育法。（圖／達志影像／示意圖）



實習記者任庭儀／編譯

狼曾因獵殺瀕臨滅絕，在歐洲是受保護物種，不過最近狼群重新在歐洲部分地區出現，對牲畜甚至是人類造成威脅，引起農民抗議。歐盟表示，將對狼群現狀展開調查，適當修改相關法律。

綜合《衛報》、《德國之聲》等報導，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）4日於聲明中表示，「歐洲部分地區的狼群密度明顯上升，已經對牲畜及人類帶來威脅，我呼籲有關當局在必要時採取行動。」

范德賴恩補充，其實現行歐盟法律已經允許地方政府視情況決定。根據1992年通過的「歐盟棲息地指令」（Habitats Directive），狼隸屬於受保護的動物物種，故意捕殺狼隻是違法的，不過地方和國家法律可以列舉例外狀況。

隨著狼隻數量增加，農民面臨日益嚴重的狼群威脅，希望歐盟修法允許獵殺。另一方面，動保人士則為狼群重新出現在歐洲山區及森林感到欣喜，反對歐盟允許獵殺行為，他們認為大型掠食者是健全食物鏈的一部分。

歐盟執委會指出，將收集各國目前狼群數的相關資料，並根據最新數據決定如何修改保護狼群的相關法律，以便必要時提供彈性措施。