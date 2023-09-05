華為Mate 60全系列開售　門市現排隊人潮...一人限購一機

▲華為Mate 60全系列開售，多地門市出現預購取貨及訂購人潮。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

華為8月29日宣布新一代旗艦手機Mate 60 Pro於當日正式上線，相較於外傳的9月12日新機發布記者會提早至少半個月，引起外界好奇。同時，Mate 60系列正式上線後，線上新機也在短時間內售罄。華為Mate 60 Pro預約客3日傍晚可前往門市取貨，消息一出ㄝ上海南京東路旗艦店門口便排起長隊。

《澎湃新聞》報導，「正好我最近打算換手機，趕上Mate 60出了，覺得華為還是可靠，之前也看了一些評測，就來預定一個。」隊伍中的周先生表示，他一結束今天的工作就趕來門店預訂新機，相比蘋果手機，華為一些細節上更領先，比如標註騷擾電話。

前去門市預訂的消費者袁先生則是被華為心機的晶片所吸引，他提到，「據說這次的麒麟芯片（晶片，下同）性能特別好，玩遊戲都比別的更流暢，還有這次的手機外形也好，我就覺得很期待，要支持一下。」

門市工作人員表示，現階段購買Mate 60系列限一人一機，預訂時交付1000元（人民幣，下同）訂金，訂金在提貨前可全額退款，「會有短信通知提貨，提貨時也需要本人攜帶小票和身份證，並且必須在現場拆箱驗機，以減少售後問題和倒買倒賣行為。」

根據多名購買到華為Mate 60 Pro現貨的用戶透露，手機配置資訊中顯示，華為新機系統採用的晶片型號是麒麟9000s，支持的網路訊號為5G和LTE。對Mate 60 Pro進行測速後發現，下載速度在500至600Mbps，最高甚至可以達到1000Mbps以上，遠超100多Mbps的4G下載速度。