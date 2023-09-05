　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

▲英國過半選民。（示意圖／路透）

▲英國尤其以執政黨保守黨的選民，對中國抱持著「保持距離」的態度。（示意圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦4日專電

民意與市場分析機構YouGov近日調查顯示，51%英國選民認為應與中國「保持距離」，且在2019年國會大選投票支持目前執政黨保守黨的選民中，高達60%對中國抱持這樣的看法。

親保守黨的英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，根據YouGov受泰晤士報委託所作的民調，僅31%選民認為英國應試著與中國保持密切關係。

報導指出，外交大臣柯維立（James Cleverly）上週訪問北京，試圖在表達英方對人權問題關切的同時，改善英中經貿關係。此外，首相蘇納克（Rishi Sunak）正試圖對中國採取較「細膩」、平衡的作為。

柯維立上週針對訪中行告訴媒體，在不危害英國國家安全、符合英國利益的前提下，英國對中國投資和貿易採取開放態度。

柯維立8月30日在北京與中國國家副主席韓正及外長王毅會晤。這是繼2018年時任外相韓特（Jeremy Hunt）後，再度有英國外交大臣訪問中國。

英國外交部指出，與中方會談期間，柯維立曾強調，台灣海峽的和平穩定對國際社會至關重要。柯維立並就中國在網路空間的惡意活動，以及香港、新疆、西藏等地情勢表達英方立場。

根據英國商業暨貿易部最新統計，中國是英國第4大貿易夥伴。自去年第2季起至今年第1季止總計4個季度期間，雙邊貨品與服務貿易額年成長率為11.3%。

英國外交部強調，政府已採取強健行動保護英國利益與價值原則，包括賦予相關單位新權力，以阻擋恐損及英國國家安全的中國投資活動，以及透過修訂「國家安全法」，確保英國將持續是「惡意活動最難伸展的環境」。

前能源安全大臣夏普斯（Grant Shapps）8月31日獲任命為國防大臣。他接任新職後曾對媒體表示，中國日益強勢專斷的對外政策對全球造成危險。

同時，9月2日至6日在北京舉行的中國國際服務貿易交易會今年由英國擔任「主賓國」，訪團規模為近4年最大，主責投資事務的商貿部副大臣莊敦文（Dominic Johnson，前譯為強生）也訪問上海和北京。

莊敦文5月曾訪問香港，目標包括促進雙邊金融科技合作，是2018年以來第一位訪港的英國副大臣級官員。他當時強調，英國不會迴避對香港的歷史責任。

另一方面，商貿部首席科學顧問蘇克利夫（Julia Sutcliffe）將率領由19家英國企業組成的半導體商務代表團，於9月5日首度訪問台灣，參加6日至8日於台北舉行的國際半導體展（SEMICON Taiwan）。

英國今年將首度以「國家館」規格參展；蘇克利夫將拜會數位發展部部長唐鳳，以及中央研究院、國家太空中心等單位。

ET快訊
快訊／大谷翔平決定動手術　經紀人首曝傷勢
他吸毒敗光上億家產！見「女兒步後塵」戒毒　內湖開農場救人
日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」
「85大樓」內部悲劇現況曝光　內行人爆：黃毒都在那
展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光　這群人停更「朋友講才知」
他吃完螯龍蝦堡「全身紅腫、呼吸困難」！慘照曝光　麥當勞回應了
金鐘男主持婚內出軌　正宮酸小三：完全不重要的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭稱：俄羅斯無人機墜毀羅馬尼亞

影片曝！美酒駕男報警抓逆向三寶　結果抓到自己

黑海穀物協議將重生！　土國總統會見普丁：有望很快恢復

洪水影片曝！西班牙豪雨2死3失蹤　馬德里逾千人報案求救

紐時：金正恩計劃9月會普丁　商討提供武器給俄國

民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

土耳其總統會普丁　預告發表「烏克蘭穀物出口」重要聲明

蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世　享年56歲

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

車廂搜出18塊遺骸＋2顆牙 太魯閣號再尋獲10袋↑物品

海葵颱風今晨２次登陸　本島今晚脫離暴風圈！

賺到颱風假！台中KTV塞爆 民眾夜唱到天亮：超難訂的

暖心！海葵強風吹倒騎士　公車秒停一旁「幫擋風」

烏克蘭稱：俄羅斯無人機墜毀羅馬尼亞

影片曝！美酒駕男報警抓逆向三寶　結果抓到自己

黑海穀物協議將重生！　土國總統會見普丁：有望很快恢復

洪水影片曝！西班牙豪雨2死3失蹤　馬德里逾千人報案求救

紐時：金正恩計劃9月會普丁　商討提供武器給俄國

民調：逾半英國選民傾向與中國保持距離

土耳其總統會普丁　預告發表「烏克蘭穀物出口」重要聲明

蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世　享年56歲

烏克蘭稱：俄羅斯無人機墜毀羅馬尼亞

大谷翔平考慮動手術　經紀人首度露面說明傷情

郭台銘意外加速藍白合　「9月先立委10月談總統」

影片曝！美酒駕男報警抓逆向三寶　結果抓到自己

酒店咖吸金249億！　豪奢「齊人之福」生活起底

總統府周遭遇強降雨就淹　2500億前瞻治水補助「首都掛零」

博客來創辦人「內鬨」統一　親曝不滿內幕

郭雪芙臭臉被嗆潰堤大哭！「被劇組當不定時炸彈」　私下求助身心課程

無預警消失！MC HotDog熱狗「新歌突下架」　警世寓意撞梗朱德庸

開學恐又一波生病潮　醫：或許太小看「免疫負債」

貓見萌妹大哭跳上抱抱　「喵式安慰」秒奏效！

國際熱門新聞

緬甸詐騙園區警局遭襲！無人機投彈轟炸5人慘死

夫妻10年生10個！兒受訪喊：他們很煩

25歲準空姐陳屍豪華公寓　社區清潔工被捕

73%選民認為拜登太老　不適合連任

他買下40年廢棄屋　在牆內發現195萬紙鈔

嬰兒腹痛！胃藏「雙胞胎妹妹」死胎

越南客偷帶超高檔中藥　海關一看馬上沒收

「破嘴合唱團」前主唱哈威爾辭世　享年56歲

蔡英文出訪慶建交55週年　史瓦帝尼不認為會激怒中國

黃仁勳會晤印度總理莫迪　輝達強調科技合作

土耳其總統會普丁　預告發表烏穀物出口聲明

搭機座位狂飄酸臭味！泰女轉頭驚見一雙腳

影片曝！西班牙豪雨2死　馬德里逾千人報案求救

紐時：金正恩計劃9月會普丁　商討提供武器給俄國

更多熱門

相關新聞

湯麵撈出尾巴　男吃一半發現喪屍鼠嚇壞

湯麵撈出尾巴　男吃一半發現喪屍鼠嚇壞

英國肯特郡39歲男子山姆(Sam Hayward)近來與女友在當地中餐廳購買食物回家，打開所點的湯麵食用時，發現碗裡面似乎有什麼東西正在晃動，他好奇一看，竟然撈出一隻正在抽搐的喪屍鼠，嚇得他立刻喪失胃口，跑去廁所嘔吐。

陸70萬個村莊負債3.9兆！ 「 小村大債」現象成鄉村振興「攔路虎」

陸70萬個村莊負債3.9兆！ 「 小村大債」現象成鄉村振興「攔路虎」

中共帶頭反日失控　國安人士觀察：仇日過頭急修正

中共帶頭反日失控　國安人士觀察：仇日過頭急修正

中國內外挑戰多　國安人士：心戰宣傳增、誇大無人機效果

中國內外挑戰多　國安人士：心戰宣傳增、誇大無人機效果

女大生海邊游泳染罕見疾病　急性腎衰竭

女大生海邊游泳染罕見疾病　急性腎衰竭

關鍵字：

英國中國民調

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜將有「重大宣布」！

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

快訊／海葵陸警05：30解除　鴛鴦估今生成

LIVE／海葵颱風尾發威！準輕颱明接棒

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

逼媽媽下海！斯文高中兒暴打40多歲母

6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

85大樓剩養蚊子　網：黃毒都在那

醫示警「大便極限時間」該起身了！肛門用18年就會長痔瘡

他出軌大陸小三懷孕　弟幫娶回台

「3星座」9月超強運！第一名愛情事業大爆發

剛開學放颱風假　小二女童意外墜樓亡

「大咖女星」被點名當郭台銘副手！兩人兄妹互稱

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面