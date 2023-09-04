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大陸 大陸焦點 特派現場

陸70萬個村莊負債3.9兆！ 「 小村大債」現象成鄉村振興「攔路虎」

▲大陸鄉村振興。（圖／CFP）

▲大陸70萬個行政村債務總和達到9000億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸農業農村部抽樣調查顯示，截至2019年上半年，在70萬個行政村中，村級債務總額已達到9000億元人民幣（約3.9兆元新台幣），村級組織平均負債達130萬元人民幣（約570.69萬元新台幣）。據了解，村級債務分布範圍包括發達及不發達地區皆有，新舊村級債務衍生的原因也不盡相同，其中，建設性債務是新村級債務的主要來源。

▲浙江麗水畲村公廁蓋得如同公園一般。（圖／CFP）

▲浙江麗水畲村公廁蓋得如同公園一般。（圖／CFP）

《中國新聞週刊》報導，不少村莊債務近百萬（人民幣，下同），而負債最嚴重的村莊，只有一兩千人，負債卻高達幾千萬。專家指出，「小村大債」已經是我國實施鄉村振興的「攔路虎」，抑制村級債務增長迫在眉睫。

一位在大陸中部某省份工作近15年的村副書記周向前（化名）透露，在他的記憶中，村子一直都有負債，「2020年下半年，農業農村部印發《關於開展全國村級債務摸底調查的通知》，要求各地切實摸清村級債務情況，周向前所在村的統計，其村級債務超過200萬元。」

該村超過200萬元的債務中，幾十萬元是「舊債」，也就是1990年代至2006年全面取消農業稅期間村集體形成的債務，這被學界稱為「傳統村級債務」或「舊村級債務」。

武漢大學社會學院教授呂德文曾表示，目前村級債務總額中，有相當一部分是稅費改革前形成的舊村級債務，「除因收繳稅費導致的債務，還有一部分是村集體為完成上級的經濟考核任務而舉債興辦集體企業形成。」

此外，周向前所居住的村鎮，村級債務更多是來源於2006年全面取消農業稅之後形成的新村級債務。包括村口的仿古門廊，新建的村民廣場也是全鎮最大的，而在整潔的村容和嶄新的樓房背後，是多年累積的「建設性」村級債務，也就是新村級債務。

▲廣西梧州鄉村建設。（圖／CFP）

▲廣西梧州鄉村建設。（圖／CFP）

新村級債務中，還有一種因集體經營項目衍生出的經營性債務。根據不完全統計，村級債務中經營性債務佔比高的村子大多位於長三角、珠三角地區。截至2022年6月底，浙江省麗水市有986個村子有村級債務，負債金額共計5.93億元，其中集體經營性負債約為3.73億元，佔比接近63％。

雖然麗水市諸多村莊擁有集體經營性負債，但出於投資，仍具有一定清償能力，只不過並非所有經營性債務都能取得收益。當村莊自身條件一般或是村集體經營能力有限，經營性債務可能會成為難以填滿的窟窿。

呂德文調研發現，部分在歷史上曾為「好村」的村莊，後來反而成了「差村」，主因在於承擔地方的示範任務，包括美麗鄉村建設、旅遊開發、人居環境整治等，他們必須要推進政策硬性要求的建設項目，有很多工程不是絕對必要，「債務比較龐大的，都是因為搞形式主義工程欠了債。」

為了化解債務，周向前所在的村子只能透過「跑項目」的方式籌錢，畢竟村莊沒有能力賺錢化解債務，只能藉此以新項目的資金去還舊項目的債，往往是國家投入得越多，專項資金下達得越多，村級債務就會越多。

呂德文指出，「形式主義的工程就不要再搞了，經營性的項目，村級組織也盡量少介入。要是能做到，可以大大減輕村子的負擔，減少債務。」
 

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