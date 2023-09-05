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桃園公費九價HPV疫苗　守護國中女生健康9月起入校接種

▲桃園公費九價HPV疫苗，守護國中女生健康9月起入校接種。（圖／衛生局提供）

桃園公費九價HPV疫苗，守護國中女生健康9月起入校接種。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府衛生局結合教育局、桃園市轄內合約醫療院所，自9月起辦理71所國中新學年度國二女生公費HPV疫苗校園接種服務，預估9千名女學生受惠，鼓勵符合公費資格的女生踴躍接種，期望透過接種HPV疫苗，降低罹患子宮頸癌前病變及癌症風險。

衛生局4日表示，桃園市政府自103年起即自籌經費採購HPV疫苗，並積極推動HPV疫苗接種作業，迄今已累計接種逾29萬劑疫苗，受惠女生達11萬人，接種成效良好。110年起轉銜中央政策，並依中央規劃期程於9月起提供新學年度國二女生接種公費九價HPV疫苗，可預防因HPV第6、11、16、18、31、33、45、52和58型引起的感染，如：陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌及生殖器疣等HPV相關疾病，提升保護力。

▲桃園公費九價HPV疫苗，守護國中女生健康9月起入校接種。（圖／衛生局提供）

衛生局提醒，若無法於校園接種日接種HPV疫苗，可攜帶健保卡及學校開立之補種通知單，由家長陪同前往本市各區衛生所接種疫苗。另接種HPV疫苗後常見副作用有注射部位疼痛、腫脹、發燒、噁心、暈眩及少見副作用（如：腹瀉、皮疹、蕁麻疹、關節痛、昏厥等），建議接種後應觀察30分鐘確認有無不適狀況，如有任何不適症狀或發生嚴重或非預期副作用，應儘速前往醫療院所診治，並告知醫師疫苗接種史。

衛生局表示，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，應依照第1劑接種年齡，按照接種時程完成2劑或3劑疫苗接種，才可以獲得完整得保護力。此外，HPV疫苗雖可預防相關型別的病毒感染，但無法百分百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全性行為及定期接受子宮頸抹片篩檢，使健康更有保障。

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