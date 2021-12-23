校園BNT第二劑不良通報4例！1女3男心悸、胸悶送醫

▲指揮中心表示，校園BNT第二劑12/16～12/22通報4例不良反應。（圖／ETtoday資料照，與本案無關）

記者楊晏琳／台北報導

繼彰化員林市國中一名女學生10月8日打完第一劑BNT，產生身體左側異常無力狀況後，校園BNT不良反應通報再添4例！中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，12／16～12／22共施打46642劑，其中通報4例有不良反應，年齡介於16、17歲，計1女3男因心悸或胸悶狀況就醫，將持續觀察追蹤。

中央流行疫情指揮中心評估其利弊風險，拍板12~17歲青少年於12月中旬可接種第二劑BNT疫苗，建議間隔12週以上，校園接種最早從12/16開始，包含台北、台中和宜蘭等縣市，12/17則有苗栗、南投、新北，其餘縣市則在12/20之後。陳時中提到，青少年意願調查，初步結果看起來意願不低，有近9成青少年願打二劑疫苗。

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指揮中心今日公布，12／16～12／22校園共施打46642劑BNT，其中通報4例有不良反應，年齡介於16、17歲，1女3男因心悸或胸悶狀況就醫，將持續觀察追蹤。

另外，傳出彰化一名國中女學生10月8日打完第一劑BNT疫苗後，陸續出現身體左側無力狀況，12月4日住進台中榮總至今進入19天，需要專人照顧，家長非常擔憂。針對青少年疫苗不良反應就學中斷是否有配套措施？陳時中表示，在疫苗傷害救濟就會做這些考慮，至於在相關醫療有健保的保戶，若特殊需要會予以協助。