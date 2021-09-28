BNT開打「仙氣女醫」遭男學生討抱抱　她妙回：我叫教官來抱你

▲阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠協助接種站疫苗診，親切說明「有問題讓我知道」。（圖／董紫筠醫師提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23日起替國高中生施打BNT疫苗，並由合約醫療院所進駐協助接種，阮綜合醫院美女醫師董紫筠也投入支援，不過短短4天，意外吸粉，男同學見她就狂問奇怪問題，「妳今年幾歲？」、「要先寫遺囑嗎？」，種種問題讓她哭笑不得，只好淡定回：「回去問你爸」；還有同學表示緊張要討抱抱，也被她秒回：「我叫教官過來抱你」。

國內自6月開始進行疫苗接種，高雄市也廣設社區接種站，由醫療合約院所醫護協助施打，從社區AZ、莫德納、高端疫苗，到現今校園BNT疫苗，阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠從沒缺席。

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▲仙氣女醫董紫筠外型亮眼，為阮綜合醫院家醫科醫師。（圖／翻攝自臉書）

現年31歲的董紫筠，有「仙氣女醫」稱號，因外型清秀亮眼有氣質，診間許多婆媽都想搶著要她當媳婦，還有患者想留下她的聯絡方式，但她希望把焦點回歸醫療專業。不過這次問診地點移到了學校，主角換成學生，竟也有許多好奇男同學狂問她怪問題，讓她哭笑不得。

▲阮綜合醫院家醫科醫師董紫筠支援接種站，每個月工作量多出2倍也不嫌辛苦。（圖／董紫筠醫師提供）

董紫筠告訴《東森新媒體ETtoday》記者，除了自己在院內固定門診時段，其他時間有空就會支援接種站，平均一個月多出1.5至2倍工作量，雖然問診不停講話「會嘴巴酸」，不過她不覺得辛苦，甚至覺得很有趣。

日前董紫筠協助校園接種，有男學生問她，「打完疫苗後，會想大便嗎？」、「我現在可以放屁嗎？」她只好尷尬回：「有問題可以再跟我說。」董紫筠再分享， 很常有同學問她幾歲，「一開始會照實回答，後來越問，回答年齡越年輕」，還有男同學耍痞，問她：「打疫苗會死掉嗎？要不要寫遺囑？」讓她突然愣住，只好淡定回：「回去跟你爸討論一下」，也有男同學表示會緊張，要找人抱抱，董醫師這次妙回：「我叫教官過來抱你」，事後回想這些無厘頭問題，也讓她哭笑不得。

▲▼阮綜合醫院醫護團隊支援社區接種站。（圖／董紫筠醫師提供）

董紫筠常在私人臉書分享問診心得，日前她不免感嘆，經過3個月醫護團隊努力，從AZ打到莫德納打到高端，從超高齡老人打到年輕人，有這麼舒適又流暢的動線，是背後多少行政醫護人員不斷加班、犧牲假日，確認再確認準備了多少回。

▲董紫筠醫師(右)呼籲民眾，不要再挑疫苗。（圖／董紫筠醫師提供）

董紫筠說，這一年多來，新冠疫情消耗了大量的醫療行政資源人力，但原本就存在的疾病並沒有因此消失，大家都是同時執行著原先的工作，又額外撥時間來面對疫情，每種決策一定都不是最完美，但如果事情只需要單方面思考，全世界的國家不會都還在苦苦奮戰這疫情，跟在一年多前就經歷了這些的大部分國家比起來，我們很幸福了啊！撐了一年多生活才開始稍微被限制到，撐到疫苗出來我們才本土疫情爆發，生活中任何一丁點的小確幸，或許都是許多人默默努力累積給的「所以，不要挑疫苗了啊～～～」。

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