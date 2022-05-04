爸媽必看！兒童疫苗8大QA 　「這2種人」要慢點打

▲該不該讓孩子打疫苗，讓許多家長傷透腦筋。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／整理報導

台灣近6日破9.6萬例本土確診！疫情狂燒，指揮中心日前也宣布6～11歲兒童可接種半劑莫德納疫苗，自5/2起已有多個縣市校園陸續開打，但疫苗副作用仍讓不少家長心慌慌。《東森新媒體ETtoday》也整理8大QA比較利弊，供猶豫中的家長參考。

Q1：兒童疫苗要去哪裡打？

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A1：教育部指出，6～11歲兒童將比照12～17歲青少年BNT接種模式，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」執行，也充分尊重家長選擇。

Q2：兒童疫苗可打哪些廠牌？劑量多少？需間隔多久？

A2：

－莫德納

接種兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半）。兩劑施打間隔28天。不過指揮中心也指出，衡量接種間隔拉長可能有助於疫苗免疫力提升，與降低罕見心肌炎/心包膜炎發生風險，建議6至17歲兒童及青少年兩劑接種間隔以12週為原則。

－輝瑞

接種兩劑，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間距，食藥署決議，沿用莫德納專家會議建議，兩劑基礎劑間隔12週。

Q3：兒童施打疫苗後，常見不良反應有哪些？

A3：

－莫德納

食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有80%的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

－輝瑞

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

▲不少家長憂心莫德納副作用太強，紛紛卻步。（示意圖／記者李毓康攝）

Q4：兒童接種疫苗產生心肌炎機率？

A4：台灣兒科醫學會表示，就mRNA疫苗副作用方面令人擔心的就是心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。美國資料顯示，5～11歲男性幼童染疫後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種疫苗後通報心肌炎人數之2～10倍。顯示在目前社區流行期，接種疫苗利益大於染疫後風險。

Q5：輝瑞、莫德納哪個好？

A5：台灣兒科醫學會強調，目前仍無大規模直接比較莫德納與BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大差異，因此並不建議要特別選擇哪一廠牌之疫苗。

Q6：哪些人不適合接種疫苗？

A6：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中心提醒，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種新冠疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。

接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加重症風險。

▲正在發燒的孩子不建議接種疫苗。（示意圖／取自免費圖庫pakuraso）

Q7：哪些人更應接種疫苗？

A7：林口長庚兒童感染科醫師謝育嘉受訪時指出，世界各國包含美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗，具有高風險如「肥胖」、「慢性肺病」、「先天性心臟病」以及患有「神經系統疾病或癲癇症」的兒童或家中有免疫缺損的兒童更要優先考慮接種。

Q8：接種後有什麼需要注意的事項？

A8：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。

2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。

3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。

4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。