羨慕死！6星座「桃花最旺」從不缺伴　第1名越老越迷人

▲網友盤點桃花最旺星座，從來不缺追求者。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今年七夕情人節你身邊有人陪嗎，還是又孤苦伶仃一個人過？總是羨慕身邊朋友雙雙對對，自己桃花乾枯不知何時才會開。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「桃花旺星座」話題的網路聲量，盤點網友熱議桃花最旺星座排行Top6，第一名摩羯座甚至越老越迷人，不知不覺中吸引一票人。

榜單中位居冠軍的是摩羯座，年輕時的他們和桃花幾乎沾不上邊，往往只想著衝刺事業、提升自我，忙碌到把戀愛雷達都關了，讓身邊對他們有愛慕之意的人，因其高冷的外表或正經嚴肅的對話而打退堂鼓。但有網友認為，隨著年紀增長，摩羯變得待人溫和、也散發出學識淵博的魅力，常在不知不覺中吸引桃花，點出「時間久了就會發現摩羯眾多優點」，是許多人心中「年紀越大桃花越旺」的潛力股星座。

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▲網友熱議桃花最旺的6大星座。（圖／公關提供）

天生愛美的「天秤座」則位居第二名，許多網友直呼「天秤座的人身邊總是圍繞著桃花」、「天秤座的魅力值高，容易被人喜歡，身邊可能同時出現好幾個愛慕者」，感覺天秤座善於打扮自己，加上個性溫和人緣好，完全不缺桃花。不過也有人指出，雖然天秤的桃花朵朵開，卻因他們優柔寡斷的個性，使其經常無法果斷拒絕他人或是決定踏入一段感情，導致最後不是招來氾濫的爛桃花，就是愛情已經離自己遠去。

「雙子座」的桃花運同樣受到熱議，有網友認為雙子是「追求新鮮感，可以讓自己馬上脫單」、「最會玩曖昧的星座」，覺得他們熱愛社交又能言善道，很會撩撥對象，沒有他們追不到的對象，愛慕者更是層出不窮；還有人進一步補充道，雙子桃花多且喜歡刺激感的性格，很容易讓另一半沒有安全感，而通常也要等到他們年齡增長，才會開始對一段長久安穩的感情感到渴望。

▲雙魚座善解人意又溫暖，很容易招來桃花。（示意圖／取自pakutaso）

此外，網友也提及「雙魚座身邊總是桃花不斷，經常處於戀愛狀態」、「雙魚座對人細心暖心，很容易招桃花」，指出雙魚善解人意，還有種人畜無害的親切感，並且他們喜愛浪漫，所以能把兩人的戀愛關係處理得很妥當，是有魅力又易招桃花的星座。