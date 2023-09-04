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男友掏100元「給妳玩娃娃機」下秒臉臭！冷戰3天　賭氣原因超瞎

▲▼夾娃娃,夾娃娃機,夾零食,零食娃娃機。（圖／記者許宥孺攝）

▲男友掏100元給原PO玩夾娃娃機。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，日前和男友一起玩夾娃娃機，把身上的50元花完，卻沒有收穫，於是男友掏出100元，可惜最後還是沒有夾到喜歡的商品，離開時發現男友臉超臭，整路都不說話，最後到家時，男友才說出不開心的原因，原PO一聽超傻眼，兩人因此冷戰3天，至今都還沒說話。

一名女網友在Dcard上發文，周末放假跟男友去玩夾娃娃機，零錢只剩下50元，花完後卻什麼都沒有夾到，男友見她一臉沮喪，於是帥氣掏出100元，讓原PO再挑戰看看，可惜最後仍空手而歸，怎料，男友卻莫名臉臭不說話，問對方怎麼了，男友只是冷冷地說沒事。

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回家路上兩人都沒有說話，到家後男友一臉不爽表示，「原本那個100元是我要拿去買菸的錢，結果最後妳什麼都沒夾到」，原PO聽完後一肚子火，認為男友莫名其妙，「有事嗎？一開始是你自己要拿100元給我玩的，現在對我生氣是什麼意思？真的覺得很無辜」，兩人冷戰3天都沒有聯絡。

貼文一出，網友一面喊快逃，「你男友的問題，不用懷疑」、「100塊也能摳成這樣，如果妳開心，我1000塊都給你夾，又不是多大一筆錢」、「傻眼欸！竟然為了這種事情鬧脾氣」、「格局只有100元」、「這種一律建議放生」、「用他的100塊看清爛人，算妳賺欸，快逃啊」。

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