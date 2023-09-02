未來1週生肖運勢排行　「財運前3名曝光」屬龍貴人相助嘗甜頭

▲9月3日至9月9日生肖運勢。（示意圖／PIXABAY）



圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師在命理網站「旺好運」分析，9月3日至9月9日生肖運勢，本週屬龍、雞、猴、牛的朋友在事業、財運、愛情、健康等方面，運勢都相當不錯，要好好把握機會。

事業運前三名：

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NO1.龍

本周運勢得心應手，為第一名，而且有貴人相助，是值得開心的事。計畫再展開一個小投資合作，來增加收入。

NO2.雞

本周運勢一鳴驚人，終於轉強，為第二名。業績成果證明了你的努力，接續的工作，必須再接再厲。

NO2.猴

本周運勢持續穩定，同為第二名。意志力考驗信心，還好有貴人幫忙吉前被指路，讓你在創業中少走彎路。

NO3.牛

本周運勢小升，還算順心，為第三名。雖然每天高溫天氣下跑業務，還好成效可以，久了也就習慣秋老虎的陰晴不定了。

NO3.馬

本周運勢穩中求貴，同為第三名。茍日新，日日新，就必須做事積極主動，跟上時代的腳步，創造一些新的局勢。

財運前三名：

NO1.龍

本周財運亨通，金錢運旺盛。股東合作業績翻倍，首次嚐到甜頭，更加積極努力，擴大影響力。

NO2.雞

本周財運與信心指數一樣飆升，老帶中，與年輕人一起合作，確實不同於以前年輕時的創業模式，但精神不會改變。

NO3.猴

小心翼翼地在微利時代下創業，走的是大健康領域，還好專業技術取勝，網路帶動知名度，一切順利進行中。

愛情運前三名：

NO1.雞

愛情運高升，愛情是濃本多情的難捨難分，從陌生到曖昧，到近日雖然未達戀人以上，卻是幸福滿滿的甜蜜。

NO2.龍

愛情運甜蜜，景氣不佳省錢大作戰，假日在家看電影，喝上紅酒及點心，只要和心愛的人在一起，甚麼時候都開心。

NO3.牛

本周單身者愛情運開展，在公司或是團體中很受到同事照顧及親睞，用心感受，你能找到那個和你氣味相投的人。

健康運前三名：

NO1.雞

本周健康運不錯，自從改變飲食習慣，早餐吃水果後，腸道的消化加速，皮膚也變得不再暗沉，真是一大收穫。

NO2.龍

本周健康運不錯，平時用腦過多的你，周末假日只想好好休息，和家人在一起，泡茶看書，整理花圃都好。

NO3.羊

健康運尚可，女性每晚睡前把腳抬起二十分鐘，對於水腫的問題以及壓力的放鬆，幫助睡眠都有效。

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