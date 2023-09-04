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威力彩飆4.5億元！「3星座、3生肖」財運噴發　開運時辰曝光

威力頭獎飆4.5億元！「3星座、3生肖」財運噴發　開運時辰曝光

▲威力彩頭獎連20摃，頭獎累積金額預估上看4.5億元。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩頭獎連摃20期，下期（4日）獎金金額預估上看4.5億元，不少民眾希望能有運氣加持，一圓發財夢。清水孟國際塔羅小孟老師點名3星座、3生肖財運噴發，同時透露財神方向與開運時辰，提供大家參考。

第三名　牡羊座：豐富創意、提升財富

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周一你表現出較豐富的創意來幫自己獲得財富，也有機會在工作的服務方面，有較聰明且有效的表現，提升自己的財務狀況。想買威力彩的朋友可配戴綠色飾品，或穿綠色衣服再前去購買。

第二名　巨蟹座：愛情事業、財務提升

周一你的愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入。若有家族事業的，更能與家人有效的溝通，進而提升財務水平。若想購買威力彩可尋找情人，或者另一半來幫忙購買，也可以找靠近診所或藥局的投注站來下注。

第一名　雙子座：發展興趣、投機偏財

周一你在藝術方面有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，進而增加不少的收入來源，更有機會取得投機方面的偏財。若要購買威力彩，可以尋找土象星座的朋友或家人來購買，如：摩羯座、金牛座、處女座。

開運方位：西南

開運生肖：兔、龍、馬

開運時辰：早上9:00-11:00；下午3:00-5:00

◎民俗說法，僅供參考

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