9月運勢大解密！5星座事業、桃花超旺　摩羯「以血破血」化災難

▲台灣首席吠陀占星師李靜唯，總結12星座9月將面臨的運勢，提供民眾參考。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

隨著時序進入9月，台灣吠陀占星權威李靜唯也帶來最新運勢分析，提醒摩羯外出應留意車關，建議捐血或驗血來避血光之災；吠陀牡羊、雙子、獅子、天秤則是事業運佳；吠陀巨蟹、處女、射手財運也不錯；水瓶、雙魚更有機會遇到貴人。

牡羊座

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【旺：金星映射10宮】事業、田宅、財運頗佳，有貴人賞識，且雖然工作運很辛苦但遊刃有餘。可嘗試田宅買賣或重新裝修。另收入會小幅增加，適合和伴侶在家中製造浪漫情調。

【忌：太陽火星入6宮】注意情緒控管，容易因暴怒影響身心健康，出外注意車關或意外血光；不宜亂發脾氣或出國旅遊。

金牛座

【旺：金星入3宮】手足好友或工作夥伴會是傾訴或聚會好對象。出外運不錯，工作之餘多跟好友聚會，放鬆心情。

【忌：太陽火星入6宮】與伴侶或子女易有溝通不良發生衝突，小心爛桃花；工作壓力依舊沉重。不宜三心二意或一時衝動分手。

雙子座

【旺：金星入2宮】財運、海外運、桃花運都不錯，事業有拓展機會，其中跟身心靈有關行業會受矚目，更有機會邂逅心儀對象。

【忌：太陽火星入4宮】容易跟家人或同居伴侶發生爭執；宜謹慎投資，注意背後小人口舌是非。不宜置產、租屋及出國遠行。

巨蟹座

【旺：金星入1宮】感情運、財運、貴人運佳，魅力十足，人緣、桃花特別旺，月中後工作可能有些停滯，好好把握上旬好運，多出外社交拓展人脈。

【忌：太陽火星入3宮】注意手足與子女健康，工作壓力及挑戰變多，易跟子女意見不合，身體也要注意舊疾反覆，尤其腿部、脊椎及腦神經衰弱。不宜太過情緒化，出外注意交通安全。

獅子座

【旺：金星入12宮】神祕宮海外運、事業運不錯且直覺特別強，不妨跟內心聲音走；事業有貴人，可安排長途出差或出國旅遊；與另一半下旬感情漸入佳境。

【忌：太陽火星入2宮】花錢不眨眼，容易任性消費而入不敷出；注意意外傷害，出外開車小心，留意家宅是非。

處女座

【旺：金星入11宮】財運、投資運、桃花運旺，投資有貴人或獲利了結，多出外參加社交活動，有機會遇到新商機或邂逅心儀對象，與子女間感情融洽。

【忌：太陽火星入1宮】會突然很想表現自己，但切忌別太過主觀表達；注意與伴侶間溝通，不要太過強勢，留意身體。不宜太過要求完美或遷怒另一半。

天秤座

【旺：金星入10宮】事業宮、田宅宮佳，身心愉快，工作得心應手並備受肯定，適合多參與社群，累積人脈；跟家人相處愉快。

【忌：太陽火星入12宮】與伴侶間相處晴時多雲偶陣雨，可保留獨處空間；盡量避免借錢給老友，以免傷友誼；注意健康及流行性疾病。不宜出國旅遊並保持規律作息。

天蠍座

【旺：金星入9宮】感情運、神祕宮、海外運不錯，在這好運9月，身心靈有顯著成長，建議跟伴侶多出外旅遊，讓感情更甜蜜，也可以常和好友相聚，讓心情放輕鬆。

【忌：太陽火星入11宮】財運投資易破，不要因男性破財，職場注意與長官、同事間溝通或口舌是非；身體時好時壞，注意情緒控管。不宜太過信任朋友或得失心太重。

射手座

【旺：金星入8宮】財運、貴人運及身心不錯，收入小幅增加，出外有貴人，千萬不要宅在家錯過財神；工作特別有創意及執行力，雖然挫折不少，但別輕易氣餒，堅持自會吸引貴人。

【忌：太陽火星在10宮】工作可能變動或離職，避免與長官直接衝突；注意爛桃花及與子女間溝通；與偏財運總是擦肩，正財宜穩紮穩打，不宜貪小便宜，小心熟人詐騙。

摩羯座

【旺：金星入7宮】感情運、偏財運、事業運佳，有伴侶者感情特別水乳交融，單身有機會脫單；事業運雖辛苦，但努力終獲重視而被提拔或獎勵，如果是合夥事業的股東也會合作無間。

【忌：太陽火星入9宮】注意車關或意外事故，建議捐血、驗血避血光；與家人或團隊夥伴易起衝突，千萬別被小人慫恿投資大破財；家中電器瓦斯要注意。不宜出國旅遊或在背後議論他人。

水瓶座

【旺：金星入6宮】出外運、神祕宮及田宅運不錯，另因為貴人在外地，做業務不妨多出外拜訪客戶或遠行出差；可考慮買賣不動產，與家人、尤其母親感情融洽，也可把家裡重新布置，帶來意想不到好運。

【忌：太陽火星入8宮】身心容易焦慮不安，注意腸胃及心血管，容易因身心造成工作或學業失誤；另一半也會變得較強勢難溝通，建議退一步海闊天空。不宜意氣用事，事緩則圓。

雙魚座

【旺：金星入5宮】子女運、桃花運、偏財運頗佳，單身者桃花滾滾，異性可能主動表白；偏財及投資運有貴人助，荷包滿滿；跟手足或好友間無話不談，身心愉悅。

【忌：太陽火星入7宮】已婚者另一半突然變火氣很大或太強勢，不要正面衝突，保持距離；財運會賺會花，出外注意交通意外，盡量搭乘大眾運輸。不宜飆車或太過情緒性花費。

◎民俗說法，僅供參考

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