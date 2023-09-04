全國同步掃黑逮詐團逾千人　內科退休工程師痛失2600萬



▲刑事局長周幼偉4日下午視察全國打詐掃黑專案成果。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署從8月21日起執行「全國同步打詐、掃黑肅槍行動專案」共查獲詐團217件、犯嫌1076人到案，查扣不動產2處、車輛11輛及新台幣1億3580萬餘元。掃蕩黑道幫派39件241人，其中包含竹聯幫11件、天道盟3件、北聯幫1件、三環幫1件、其他黑幫涉案23件、查扣不法金流467萬餘元；查獲非法槍械案件53件60人、各式槍械66枝，其中包含非制式槍枝61枝、模擬槍5枝，及改造槍械場所5處。

刑事局長周幼偉今天下午在該局副局長、主秘等高階警官陪同下視察全國警掃黑成果，周幼偉指出：打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫、黑槍，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對氣焰囂張黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，嚴重侵害民眾身心健康及積蓄財產「黑幫都是社會的寄生蟲」。

周幼偉強調：警方不會坐視這些黑幫喪德犯行，將會持續強力查緝溯源刨根，追出幕後協助犯罪之科技、金融專業人員及幫派首腦，強力剷除犯罪組織勢力。

刑事局偵七大隊追查有竹聯幫梅花堂背景的高男（28歲）招募同夥組成詐欺水房，以假投資手法詐騙龍潭一名女被害人信任匯款500萬元新台幣，集團並將贓款分層洗錢，另外查出高男代理菲律賓線上博弈賭場，架設機房短短3個多月吸引下注金額高達2000萬元披索（折合新台幣1124萬元）全案共查緝23名犯嫌到案，查扣電腦主機12台、手機32支、網卡276張等贓證物。

刑事局偵九大隊查獲竹聯幫弘仁會黃男（34歲）招募有四海幫、明仁會、天道盟正義會及屏東在地的翠屏幫等黑幫成員組詐欺車手集團，以假投資手法，騙取被害人匯款，前後騙取15名被害人匯款，總金額高達1億元新台幣，其中一名內科退休的工程師遭詐匯2600萬元新台幣，另名黃姓女富商遭詐270萬，其中女富商還現身向刑事局局長求助。

偵九大隊從今年4月到8月起陸續收網，逮捕黃姓主嫌等共27名犯嫌到案，查扣現金226萬元、點鈔機1台、假證件14張、印章76個、收款收據34張及手機19支等贓證物。

北市警局中山分局追查一起酒店消費欠款擄走欠債男子案件，查獲有竹聯幫地堂赤龍會大哥郭男、酒店幹部王女的為首之北部地區暴力討債集團，中山警方拘提5名犯嫌到案，並查扣竹聯幫地堂赤龍會背心2件、毒品咖啡包70包、安非他命、K他命、手機2支等贓證物。

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