超級男蟲扮總行處長+VIP客戶　30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊17日破獲新北市一渣男騙財騙色案件，家住新北市淡水區的洪魁斈（43歲、詐欺、毒品、性侵等前科）利用網路肉搜台灣各大銀行外勤女業務員，再利用手機創辦LINE帳號一人分飾多角，假扮銀行總經理致電女銀行員、女業務要陪VIP客戶，只要招待讓貴賓滿意，就可以獲得高額獎金、加薪及升官機會。

▲騙財騙色男蟲洪魁斈涉嫌性侵最少9名女銀行員遭警方逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

其中最少有9名各大金融行庫女業務誤信洪嫌話術，不僅刷爆卡努力帶貴客逛五星級飯店吃大餐，甚至被騙陪睡慘遭性侵，9名女被害人遭洪嫌話術詐騙性侵多達數十次，詐騙金額超過150萬元。離譜的是，洪嫌2012年才以同樣手法誘姦女大生及剛出社會的女員工，但卻因「話術騙上床」難以入罪迄今逍遙法外。

刑事局偵九大隊統整近期詐騙案件，發現北部有多家知名金融行庫外勤女業務，銀行員遭歹徒騙財騙色，歹徒手法均先假冒總行總經理或處長等高階主管，致電被害人聲稱交付「絕密接待VIP客戶任務」並開出當月可獲得8-10萬元獎金，若客戶滿意還可以加薪升官，招待客戶期間花費可報公帳等優渥條件。

實際上洪男透過多部手機，以不同電話及LINE帳號分飾總行高管和VIP客戶多名角色，結果有不少知名行庫女行員、業務禁不起誘惑接下「絕密任務」，女被害人招待貴客期間帶洪男租高價豪車、入住老爺、君品、蘊泉莊高檔酒店，女行員還接待貴客吃高檔餐廳，購買名牌服飾、名牌包，高價旗艦手機，甚至洪男貪小便宜到極致，連想買戴森吹風機也叫女行員刷卡付錢。

期間有一名女銀行員誤信「長官密令」，無償接待洪男長達2個月，期間包含租車、吃喝玩樂、入住五星級飯店開銷就高達65萬元，直到女銀行員刷爆卡無力負擔，想跟總行長官核銷信用卡欠款時，長官和VIP貴客全都失聯，她才驚覺被騙無奈報警。

另外也有一名北市某知名金融機構外勤女業務，殷勤陪伴洪男長達半年，期間遭洪男求歡遭拒，洪男還扮演公司長官下達PUA洗腦指令「只要VIP的要求你都得滿足」該名女業務無奈陪睡，遭性侵超過30次，後來向總行查證才發現根本沒有「絕密任務」，害她崩潰赴身心科看診，在家人陪伴下才鼓起勇氣報警。

警方調查，粗估遭同樣手法騙財騙色的女銀行員最少達30人以上，但願意出面指證提告的僅有11人，其中9人坦承遭渣男騙財性侵，刑事局會同北市大同分局、新北市淡水分局報請士林地檢署指揮，8月2日持拘搜兩票到新北市關渡捷運站附近洪男住處將他逮捕歸案，並起獲作案手機8支，名牌吹風機一組。

刑事局指出，因一般銀行員若有申辦信用卡、創開戶數、賣基金金融商品壓力經常透過臉書把自己名片、承辦業務、聯絡方式都上傳網路公開，洪男便透過網路社群平台肉搜選妃，選擇正妹銀行員下手騙財騙色，且洪男行騙被害人的所屬金融行庫會持續變換，讓騙財騙色手法無法在行庫內形成警訊，警方不排除有更多被害人受害，呼籲女銀行員若有類似遭遇可洽刑事局報案指證。洪男到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害，警方調查他最少以上述手法性侵9名女行員。



警方指出：洪男偽冒銀行長官、VIP客戶，行徑有觸犯《刑法》228條「因業務或其他相類關，對監督之人，利用權勢或機會為性交者，處六月以上五年以下有期徒刑」之虞，洪嫌到案後對自己騙財騙色行徑坦承，但否認是性侵加害，警訊後依詐欺、妨害性自主罪嫌移送，士林地檢署審量洪男性侵最少9名女銀行員，且有類似犯行並未悔改惡行重大順利聲押獲准。



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