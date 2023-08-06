　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

痛打逼吃屎虐殺船長　不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

▲台美柬國警方合作，逮捕天道盟不倒會角頭陳啟祥，攔阻9.5億K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台美柬國警方合作，逮捕天道盟不倒會角頭陳啟祥，攔阻9.5億K毒。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

2021年9月間天道盟不倒會要角陳啟祥懷疑1吳姓船長以運毒遭海巡署查緝為由，情急下把漁船上毒品倒入大海。陳姓角頭認為吳姓船長黑吃黑，率領8名小弟直接在國道西螺休息站擄走吳姓船長及3名船員嚴刑拷打，當天便將吳姓被害人凌虐致死，檢警調查發現吳姓船長全身瘀血腫脹面積超過50%，且生前遭餵食糞便，甚至遭氣動釘槍穿刺，死狀相當悽慘。

事發後陳啟祥潛逃出境藏匿在柬埔寨金邊市，刑事局偵三大隊會同國際刑警科協請美國緝毒局（DEA）與柬埔寨警方共同成立專案小組，柬方與美國緝毒局幹員展開長期跟監，並透過刑事局國際刑警聯絡官回傳情資，研判近期陳啟祥將在柬國經營跨境運毒生意。

▲台美柬國警方合作，逮捕天道盟不倒會角頭陳啟祥，攔阻9.5億K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

遭專案小組研判，陳啟祥將從柬埔寨運送大批毒品來台，經通報美國緝毒局與柬國警方後，7月31日專案小組在柬國西哈努克省攔截K他命789公斤，並當場逮捕有竹聯幫明仁會背景的段姓犯嫌及安姓通緝犯。

8月1日專案小組並在柬浦寨金邊陳啟祥住處將他逮捕，警方查出，陳嫌逃往柬埔寨後積極布建販毒網絡，並打通中柬邊境，打算透過陸路將大批K他命先運往中國境內後，再透過海空路將毒品走私台灣牟取暴利，經查該批高純度K他命市價最少高達9.5億元新台幣。

▲台美柬國警方合作，逮捕天道盟不倒會角頭陳啟祥，攔阻9.5億K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

台、美、柬國警方並當場查扣該運毒集團汽機車共6部及手機等運輸、聯絡工具，刑事局以涉虐殺案角頭陳啟祥為追緝重點，積極追查運毒網絡成員及源頭，總計查獲6名犯嫌，其中幕後首腦陳姓主嫌、集團成員段嫌等人均為天道盟不倒會、竹聯幫明仁會幫派幹部及成員，有效壓制幫派氣焰，展現拒毒於境外、溯源斷根之決心。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵　警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死　汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年　基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

ET快訊
快訊／不聽勸拒穿救生衣！　男下水溺斃
台北市中山區近千戶大停電！
快訊／公務員持槍搶劫　北市府回應了
快訊／雨區擴大！　8縣市豪大雨特報
羽生結弦新婚妻瘋傳「是AKB48女神成員」！私人IG告白被挖
2000隻鵪鶉暴斃　遭亂丟滿地屍體
以為只有二獎　一掃中3億！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙載夫妻遭闖紅燈小黃撞噴！後座妻昏迷指數3　命危搶救中

快訊／瑞芳蝙蝠洞浮潛沒穿救生衣！　溺水男送醫不治

投89線中斷！遺體退冰30小時發臭了　家屬放棄火化運回部落安葬

南投失聯農民埋土石堆！搜救人員下切15m尋獲　彰化援軍待命中

北市公務員持槍搶幣商！洗劫780萬泰達幣被逮　他委屈說沒分到錢

屍橫遍野！水源保護區「2千隻鵪鶉暴斃」　染病遭惡業者亂丟等死

豪雨重創！廬山最新現況曝光　地基掏空房塌、土石泥流沖進飯店中

南投仁愛鄉仍有1855戶停電！洗腎患者全脫困　聯外道路持續搶通

痛打逼吃屎虐殺船長　不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

放狼煙求救！馬赫坡古戰場山上6月嬰受困高山　雲鄉會館65人待援

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

被逼瘋？婁峻碩罕見動怒喊「出去！」　力挺邱鋒澤..談采子：道不同不相為謀

田馥甄難得邀嘉賓當場後悔　魏如萱請不走...嚇到「腋下發熱」

老高二度發聲：從沒說自己是源！　遭控抄襲「你們沒權利要我刪片」

熱炒老闆邀「原班人馬吃到飽」　嘆：只有北科大能毀掉北科大

田馥甄「觀世音造型」自嘲像蚊帳　稱歌迷「碗友」：有在敲碗的朋友ＸＤ

雙載夫妻遭闖紅燈小黃撞噴！後座妻昏迷指數3　命危搶救中

快訊／瑞芳蝙蝠洞浮潛沒穿救生衣！　溺水男送醫不治

投89線中斷！遺體退冰30小時發臭了　家屬放棄火化運回部落安葬

南投失聯農民埋土石堆！搜救人員下切15m尋獲　彰化援軍待命中

北市公務員持槍搶幣商！洗劫780萬泰達幣被逮　他委屈說沒分到錢

屍橫遍野！水源保護區「2千隻鵪鶉暴斃」　染病遭惡業者亂丟等死

豪雨重創！廬山最新現況曝光　地基掏空房塌、土石泥流沖進飯店中

南投仁愛鄉仍有1855戶停電！洗腎患者全脫困　聯外道路持續搶通

痛打逼吃屎虐殺船長　不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

放狼煙求救！馬赫坡古戰場山上6月嬰受困高山　雲鄉會館65人待援

雙載夫妻遭闖紅燈小黃撞噴！後座妻昏迷指數3　命危搶救中

毒下方是「毋還是母？」　鍵盤2種寫法她疑惑！正解揭曉

股神93歲生日禮物！波克夏總資產首度破1兆美元　5檔重點投資股出爐

快訊／瑞芳蝙蝠洞浮潛沒穿救生衣！　溺水男送醫不治

擦上秒年輕10歲的「小花平替」腮紅　讓男友瞬間變哥哥！

全明星女神Kimi《KANO》音樂劇首演成功　魏德聖赴日感動快落淚

郭董找柯媽「談併購」？　黃珊珊：捏造不實事項就依法辦理

屏東潮州大同市場慢車道設攤　警1天開13張告發單

老公被逼為「愛賭妻」還債　怒向女債主潑灑「洗鋼水」

台北市中山區近千戶大停電！　台電：線路設備故障「最快3點半復電」

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

社會熱門新聞

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

女約網友喝酒！起床「衣褲消失」崩潰

即／南投精英村失蹤男「尋獲遺體」

孕婦險遭左轉車撞噴畫面曝　怒瞪三寶駕駛

不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

空拍曝光！南豐村加油站「土石穿心」剩屋頂

即／高雄女6樓墜下卡遮雨棚　全身傷急送醫

快訊／北市計程車與機車擦撞！2人噴飛躺地

孕婦過馬路險遭撞　無法開罰理由曝

更多熱門

相關新聞

柬埔寨破今年最大K他命走私　逮6台嫌

柬埔寨破今年最大K他命走私　逮6台嫌

柬埔寨華文媒體「柬中時報」4日報導，柬國警方偵破K他命粉末走私案，共查獲789公斤K他命，並逮補6名台灣籍嫌犯。警方表示，這是柬國今年最大宗K他命走私案。

騎車沒戴安全帽遭攔查　被搜出K他命硬拗「肝藥」

騎車沒戴安全帽遭攔查　被搜出K他命硬拗「肝藥」

女富商賣屋！遭虛擬幣詐騙1600萬

女富商賣屋！遭虛擬幣詐騙1600萬

誤信殺你全家話術　小資女遭詐155萬

誤信殺你全家話術　小資女遭詐155萬

彫博怒轟！要保母公開監視器

彫博怒轟！要保母公開監視器

關鍵字：

刑事局偵三大隊國際刑警不倒會陳啟祥K他命走私毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／苗栗「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天

江宏傑遭砲「活該被離婚」！奇葩事蹟起底：是我也跑

苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機

房東要漲1000元　樹林男引爆瓦斯「讓你變凶宅」

福原愛遭法院強制執行！　殘酷2下場曝

奎丁「無罩逛街」胸前走光全被拍！絕美形狀外露

男想送亞東醫院「沒床位」就引爆瓦斯

員工撞凹勞斯萊斯免賠　象董癌逝

台大直播超導體LK-99實驗　2萬人緊盯結果

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

一家5口陳屍苗栗偏僻農路　家屬趕赴現場認屍

超商美式、拿鐵買6送6今天限時搶

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

熱炒老闆直播邀北科大學生　原班人馬回來吃到飽

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

更多

最夯影音

更多
夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累

夏克立遭爆「擁3房還裝窮」反擊了　控黃嘉千阻賣房「害他背千萬債」：我很累
動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

動漫盃街舞賽第一名！創意重現鹿丸影子模仿術

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

李㼈愛女登《未來少女》獲低分落淚　曝父一開始不支持參賽：想打破標籤！

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

薔薔巴黎拍片「遭路人挑釁罵bxxch」！　惡意擋鏡頭...她氣炸反擊：我好欺負？

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面