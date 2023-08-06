痛打逼吃屎虐殺船長　不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

▲台美柬國警方合作，逮捕天道盟不倒會角頭陳啟祥，攔阻9.5億K毒。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2021年9月間天道盟不倒會要角陳啟祥懷疑1吳姓船長以運毒遭海巡署查緝為由，情急下把漁船上毒品倒入大海。陳姓角頭認為吳姓船長黑吃黑，率領8名小弟直接在國道西螺休息站擄走吳姓船長及3名船員嚴刑拷打，當天便將吳姓被害人凌虐致死，檢警調查發現吳姓船長全身瘀血腫脹面積超過50%，且生前遭餵食糞便，甚至遭氣動釘槍穿刺，死狀相當悽慘。

事發後陳啟祥潛逃出境藏匿在柬埔寨金邊市，刑事局偵三大隊會同國際刑警科協請美國緝毒局（DEA）與柬埔寨警方共同成立專案小組，柬方與美國緝毒局幹員展開長期跟監，並透過刑事局國際刑警聯絡官回傳情資，研判近期陳啟祥將在柬國經營跨境運毒生意。

遭專案小組研判，陳啟祥將從柬埔寨運送大批毒品來台，經通報美國緝毒局與柬國警方後，7月31日專案小組在柬國西哈努克省攔截K他命789公斤，並當場逮捕有竹聯幫明仁會背景的段姓犯嫌及安姓通緝犯。

8月1日專案小組並在柬浦寨金邊陳啟祥住處將他逮捕，警方查出，陳嫌逃往柬埔寨後積極布建販毒網絡，並打通中柬邊境，打算透過陸路將大批K他命先運往中國境內後，再透過海空路將毒品走私台灣牟取暴利，經查該批高純度K他命市價最少高達9.5億元新台幣。

台、美、柬國警方並當場查扣該運毒集團汽機車共6部及手機等運輸、聯絡工具，刑事局以涉虐殺案角頭陳啟祥為追緝重點，積極追查運毒網絡成員及源頭，總計查獲6名犯嫌，其中幕後首腦陳姓主嫌、集團成員段嫌等人均為天道盟不倒會、竹聯幫明仁會幫派幹部及成員，有效壓制幫派氣焰，展現拒毒於境外、溯源斷根之決心。

【其他新聞】

►耀樂告炎亞綸性侵 警揭影片角度將成定罪關鍵

►捍衛任務真實版！愛犬被咬死 汐止飼主發狂「開車撞檳榔攤」報仇

►獨／股長遭控佔公務車位近2年 基層蒐證檢舉批吃案！北捷回應了

