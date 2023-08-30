　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「土耳其男友借錢、網友介紹30K工作」全是詐騙　行員連阻2案

▲華南銀行郭姓行員連續阻詐成功，獲草屯警分局長表揚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲華南銀行郭姓行員連續阻詐成功，獲草屯警分局長表揚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

華南銀行草屯分行近日與警方合作，連續阻止2件詐騙案：其中1名婦人險遭「假異國戀」詐騙50萬元，另1名民眾則是聽信「假徵人」話術、差點成為人頭戶，都被該銀行郭姓行員識破並迅速通報警方及時阻詐。

草屯警分局長洪政崴28日特別前往表揚郭姓行員並向其致謝，感謝其認真機警，阻止民眾遭騙錢財甚至被詐騙集團利用，也讓草屯警分局與轄內金融機構共建阻詐聯防機制。

▲華南銀行郭姓行員連續阻詐成功，獲草屯警分局長表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，差點遭詐的婦人於LINE上認識1名自稱美籍的土耳其網友，對方表示希望以結婚為前提戀愛，在多次交談後還表示有投資公司「石油公司」，慫恿婦人提款50萬元面交；所幸郭姓行員察覺此為標準「假異國戀」、「假投資」手法，耐心詢問「小姐，妳提款50萬元是做什麼運用呢？」但婦人說詞反覆不一，郭姓行員立即通報警方到場。

草屯派出所員警王仁慶、洪竣凱經婦人同意，查看LINE通訊內容，耐心解釋及過濾相關訊息，婦人才驚覺遭騙，雖異國戀美夢破碎，但對警方及行員的耐心都讓她感謝不已。

▲華南銀行郭姓行員連續阻詐成功，獲草屯警分局長表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

時隔數日後，一名民眾透過通訊軟體LINE認識1名網友，對方聲稱有工作機會，每天可領取2000元薪資，試用30天期滿可一次領3萬元報酬，但須先至銀行開戶並將存摺、提款卡等寄送公司查證；該民眾隨即前往華南銀行開戶，並向臨櫃受理的郭姓行員表示與對方係透過LINE通訊軟體聯繫，郭男經民眾同意查看其LINE通話訊息，發現疑似詐騙、通報警方處理。

草屯派出所員警鐘浚愷、林俊佑到場後，發現明顯為詐團成員欲騙取民眾金融帳戶做為人頭帳戶，經耐心解釋詐騙手法後，民眾才驚覺好的工作機會不會從天而降，還是得腳踏實地的尋找，感謝警方與行員的合作，讓其免於受騙。

ET快訊
莽男亂刀刺死女友！逃亡40小時落網　行兇動機曝
《與惡》超萌女童星長大了！16歲近照曝光
驚悚巧合！湖口倉庫大火　保全「不明原因」失去生命跡象
超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖
快訊／明天風雨更猛！　颱風「鴻雁」估明生成
遭控無套女友、床照外流　19歲男偶像認了道歉
快訊／賴品妤爸閃辭！雲豹新董座　廖福生接棒
陳盈潔入獄1周！現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇拉颱風+天文潮　雲林箔子寮再受海水倒灌挑戰

「土耳其男友借錢、網友介紹30K工作」全是詐騙　行員連阻2案

蘇拉颱風來襲！饒慶鈴視察災害應變中心　指示全力防災應變

蘇拉來襲又遇大潮！屏東東港低窪地區淹水　替代道路看這裡

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

九三軍人節南市表敬軍 黃偉哲：推出專屬優惠打造燦爛9月

虎尾中元文化祭超Chill　水花四濺大小朋友都玩瘋了

桃園中山國小開學日　充滿數位科技創意風

嘉義中埔開學日　分局啟動護童勤務守護校園安全

預防腸病毒！嘉義縣籲勤洗手　校園落實清潔消毒

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

蘇拉颱風+天文潮　雲林箔子寮再受海水倒灌挑戰

「土耳其男友借錢、網友介紹30K工作」全是詐騙　行員連阻2案

蘇拉颱風來襲！饒慶鈴視察災害應變中心　指示全力防災應變

蘇拉來襲又遇大潮！屏東東港低窪地區淹水　替代道路看這裡

2023中秋迎新嘉年華9／24登場　張麗善邀請品嘗異國料理、烤大豬

九三軍人節南市表敬軍 黃偉哲：推出專屬優惠打造燦爛9月

虎尾中元文化祭超Chill　水花四濺大小朋友都玩瘋了

桃園中山國小開學日　充滿數位科技創意風

嘉義中埔開學日　分局啟動護童勤務守護校園安全

預防腸病毒！嘉義縣籲勤洗手　校園落實清潔消毒

孟耿如停工2月認「幸福快樂不容易」　曝對女兒心願：我們會努力

莽男亂刀刺死女友...逃亡40小時落網　行兇動機曝：她玩太瘋！

太妍收到台粉送的「超跑」嗨翻！　當場試開笑翻：好喜歡～

技嘉連續遭列注意股　揭7月獲利年成長100%

不躺平！賴清德各縣市競總明授證　「英賴合作」陳時中助攻北市

中信銀勇奪《The Asian Banker》8大獎 　臺金融業大贏家

快訊／批資策會執行長當綠營打手　林為洲挨告拒不出庭下場曝

逾90%孩童「每周喝一次」含糖飲料！醫示警3危害：生長板提前密合　

葉總惋惜5人佈陣再見失誤　主砲吉力吉撈最快下周歸隊

MSCI指數季調9／1生效　慎防台股明甩尾效應

93歲嬤體驗餵動物全程尖叫　見鴯鶓猛啄飼料嚇到打翻XD

地方熱門新聞

斗六市星展銀行一、二樓店面遭法拍

嘉義縣登革熱完成1053戶化學噴消

嘉義民雄大士爺祭9月5日登場

癸卯鷄籠中元祭　放水燈遊行登場

台灣小葉種紅茶優良茶競賽成績揭曉

桃市復興區長任內病逝　國民黨市黨部徵召陳瑛補選

竹市贈小一新生「樂樂餐盒組」

南警啟動護童行動在校門口迎學童！

嘉義縣長視察抽水站召開整備會議

蘇拉第二波陸上警報　高雄預防性撤離53人

台首大停招清算市府推校舍轉型

嘉義市烘焙「金(麥方ㄆㄤˋ)獎」表揚優良烘焙業者

竹市成德高中校車費用漲　市府：若搭乘人數增會調降

屏東地方法院長新卸任院長交接

更多熱門

相關新聞

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月

鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月

刑事局偵九大隊宣布破獲一起詐團收人頭帳戶擄人拘禁的案例，警方調查發現，高雄鳳山區許姓角頭（27歲、詐欺前科）教唆小弟，透過網路求職廣告誘騙被害人交出帳戶，之後拘禁民宅長達1個月，被害人期間還遭毆打，警方今年7月間逮捕許姓角頭，4波行動逮捕該黑幫詐團26人。

收到「蘋果客服一封信」　一驗證GG了！

收到「蘋果客服一封信」　一驗證GG了！

詐團密友檔撈金250億　93筆逢甲房產「S級房東」月收曝光

詐團密友檔撈金250億　93筆逢甲房產「S級房東」月收曝光

新北警妻竟是詐團幹部！私查個資遭送辦

新北警妻竟是詐團幹部！私查個資遭送辦

詐團主嫌狂買93筆逢甲房產　搖身變超級房東

詐團主嫌狂買93筆逢甲房產　搖身變超級房東

關鍵字：

華南銀行阻詐草屯表揚詐騙集團

讀者迴響

熱門新聞

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

快訊／強颱蘇拉「暴風圈觸陸」

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

《木曜4》集體離職導火線曝光！

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

別再幻想颱風假！氣象局估今夜解除陸警

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

這群人停更暴跌流量曝光！「1675萬掉到剩77萬」

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面