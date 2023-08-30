「土耳其男友借錢、網友介紹30K工作」全是詐騙　行員連阻2案

▲華南銀行郭姓行員連續阻詐成功，獲草屯警分局長表揚。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

華南銀行草屯分行近日與警方合作，連續阻止2件詐騙案：其中1名婦人險遭「假異國戀」詐騙50萬元，另1名民眾則是聽信「假徵人」話術、差點成為人頭戶，都被該銀行郭姓行員識破並迅速通報警方及時阻詐。

草屯警分局長洪政崴28日特別前往表揚郭姓行員並向其致謝，感謝其認真機警，阻止民眾遭騙錢財甚至被詐騙集團利用，也讓草屯警分局與轄內金融機構共建阻詐聯防機制。

警方指出，差點遭詐的婦人於LINE上認識1名自稱美籍的土耳其網友，對方表示希望以結婚為前提戀愛，在多次交談後還表示有投資公司「石油公司」，慫恿婦人提款50萬元面交；所幸郭姓行員察覺此為標準「假異國戀」、「假投資」手法，耐心詢問「小姐，妳提款50萬元是做什麼運用呢？」但婦人說詞反覆不一，郭姓行員立即通報警方到場。

草屯派出所員警王仁慶、洪竣凱經婦人同意，查看LINE通訊內容，耐心解釋及過濾相關訊息，婦人才驚覺遭騙，雖異國戀美夢破碎，但對警方及行員的耐心都讓她感謝不已。

時隔數日後，一名民眾透過通訊軟體LINE認識1名網友，對方聲稱有工作機會，每天可領取2000元薪資，試用30天期滿可一次領3萬元報酬，但須先至銀行開戶並將存摺、提款卡等寄送公司查證；該民眾隨即前往華南銀行開戶，並向臨櫃受理的郭姓行員表示與對方係透過LINE通訊軟體聯繫，郭男經民眾同意查看其LINE通話訊息，發現疑似詐騙、通報警方處理。

草屯派出所員警鐘浚愷、林俊佑到場後，發現明顯為詐團成員欲騙取民眾金融帳戶做為人頭帳戶，經耐心解釋詐騙手法後，民眾才驚覺好的工作機會不會從天而降，還是得腳踏實地的尋找，感謝警方與行員的合作，讓其免於受騙。