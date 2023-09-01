群創顧問男友攏系假！36萬詐款當包養費　酒店妹因「從良」免賠

▲酒店小姐童童收到梁男答應給的36萬元包養費，事後帳戶遭凍結還挨告，才知梁男根本不是「群創顧問」、而是詐團成員。（示意圖／ETtoday資料照）



記者蔡怡萍／新竹報導

一名自稱為「群創公司顧問」的梁姓男子，要求酒店小姐童童（化名）別再上班坐檯，每個月付包養費並成為男女朋友，而童童收到共36萬餘元款項後，帳戶卻被警示、並遭一名張姓女子提告追討，童童才發現男友根本是詐團成員，還將她的帳戶給詐騙被害人匯款。法官檢視童童與梁男的對話後，認為這筆錢對童童主觀上是約定不再去酒店上班的生活費（即包養費），並沒有共謀詐欺的意圖，判決免賠。

根據判決，梁男認識了酒店小姐童童，2人私底下關係越走越近，梁男想認真與童童交往、不願意她再到酒店上班，提出每個月匯生活費給她，2021年10月間，童童的帳戶果真陸續收到9筆款項共36萬5千，她認為是梁男給她的包養費，但11月她的帳戶即被列為警示，並由銀行匯回剩下的6萬多元，接著，一名張姓女子突然對童童提告，表示自己遭受詐騙的錢匯進這戶頭，要向童童追討其餘近30萬，及精神撫慰金2萬元。

被害張女指出，童童任意提供帳戶給他人（梁男），1個禮拜內有多筆款項匯入，卻未加查證正當性，根本是故意提供幫助詐騙，而且童童自述這筆錢是「包養費」，顯然違反善良風俗，更加應該返還。

童童這時才明白，自稱「群創顧問」的梁男其實只是詐團成員，還將她的帳戶給被害者進行匯款，她表示，以為梁男是很有錢的客人且真心追求，才答應交往並提供帳戶；這筆詐欺款項，則為梁男指示張女匯款，她一概不知情，要追討也應該找梁男，且包養費為個人你情我願的約定，與公序良俗無關。

法官檢視童童與梁男對話，童童曾抱怨「老公我跟你說，明天如果沒有進帳，那我會去上班，不然已經影響到我正常生活了」、「沒錢了，不懂嗎，你知道身上沒錢會緊張…那我的生活費和小姐的台費自己想辦法嗎，阻止我上桌，到現在吃飯都有問題」，梁急著安撫「請別上班，你自己昨天、這2天都答應的，陸續還有40萬會在下週五匯入你的帳號，以後每個月至少70萬入你的帳戶」。

法官認為，童童沒給梁男提款卡與密碼，提供帳戶情形並非一般製造金流斷點、隱匿犯罪所得手法，客觀上無幫助梁男詐騙跡象；而梁男承諾每個月給生活費、換取童童不再去酒店陪客人唱歌喝酒聊天，算是俗稱的「從良」，反過來說並不違反善良風俗，收款原因並非直接使受騙張女侵害權益，因此判決駁回張女之訴，童童免賠，全案可上訴。