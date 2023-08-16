王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

▲在忠孝東路上試車，車速最高飆破90公里。（圖／翻攝YT Empire Motor Club／CTWANT提供，下同）

記者張君豪／台北報導

知名藝人王陽明近年開設YouTube頻道「Empire MotorClub」頻道分享他試駕名車、展示名錶等收藏，但日前王陽明頻道上傳他試駕價值900萬的BMW XM的影片，被眼尖網友發現他在忠孝東路上，駕車飆破時速90公里，而重踩油門的瞬間，更讓人看得膽戰心驚，網友質疑王陽明駕駛豪車高速展示性能，觸犯市區道路限速50公里的規定。大安警方表示，會要求車主到案說明，並調閱監視器，了解駕駛人是否超速。

由於影片背景就在台北市大安區忠孝東路，王陽明想測試BMW XM的強悍性能，影片中王稱「來看看能多快」重踩油門，但試車加速行駛的窗外背景正是大安區忠孝東路SOGO百貨一帶，影片時速一度飆破90公里，實在看得讓人嚇破膽。

該試車影片上傳後，不少網友紛紛留言質疑「在忠孝東路敢開到70多還敢po上來」、「駕駛要聊天，頭不用整個轉到後面去，這樣開車相當危險」。網友更質疑王陽明違反3大交通規則，分別是坐後座未繫安全帶、駕駛人轉頭聊天，以及在台北市區超速駕駛。

對此爭議，轄區大安警方表示，經初步檢視王姓民眾試車影片，呈現的儀表板速度在80到90公里之間，警方指出，若車速超過速限不到40公里，將可依〈道路交通管理處罰條例〉40條，可處1200-2400元罰鍰，若超速40公里以上，可依該條例第43條第2項，處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照半年。

大安警方會先根據車籍資料，發文給車主到案說明，並調查駕駛人是否有超速行為，包含影照、行車紀錄器及當事人說明駕車狀況，警方也將會調閱監視器並以影格、行進距離來換算當時車速，或送交專業單位進行鑑定，警方並呼籲藝人或YouTuber開箱試車時，須遵守交通法規以免觸法、保障其他用路人權益。

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