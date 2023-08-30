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鳳山角頭搞洗錢水房　2男淪豬仔1個月！警4波行動逮26人

▲刑事局30日宣布破獲高雄許姓角頭水房集團逮捕26人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局30日宣布破獲高雄許姓角頭水房集團逮捕許姓主嫌等26人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊宣布破獲一起詐團收人頭帳戶擄人拘禁的案例，警方調查發現，高雄鳳山區許姓角頭（27歲、詐欺前科）教唆小弟，透過網路求職廣告誘騙被害人交出帳戶，之後拘禁民宅長達1個月，被害人期間還遭毆打，警方今年7月間逮捕許姓角頭，4波行動逮捕該黑幫詐團26人。

刑事局偵九大隊分析假投資詐欺案件，發現有境外機房先於LINE等社群軟體以美女正妹圖像的假帳號攀談被害人，熟識後再介紹同樣由機房假冒之金融機構經理及金融機構客服，引導下載投資詐騙APP並用保證獲利等各種話術進行假投資詐財。

▲刑事局30日宣布破獲高雄許姓角頭水房集團逮捕26人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方抽絲剝繭，鎖定位於高雄鳳山區的許姓角頭配合詐團話務機房設立洗錢水房，許嫌出資成立人頭公司及申請銀行公司戶方便贓款層轉，並透過網路刊登徵才廣告，誘騙需錢孔急的被害人登門應徵。

兩名家住台中、苗栗地區的陳、曾姓被害人依約搭車到高雄，被許男小弟載到鳳山區民宅拘禁，以拳打腳踢威脅方式，限制行動自由時間長達1個月，過程中一名被害人趁隙逃離，另外一人直到所申請銀行帳戶都遭列警示後才被釋回，但期約交出帳戶的酬勞也沒收到。

▲刑事局30日宣布破獲高雄許姓角頭水房集團逮捕26人。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局會同台中市烏日分局共等組專案小組，歷經數月偵查，總計發動4波拘提搜索行動，查緝許姓角頭等26人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、改造90手槍槍械1把、子彈、存摺及提款卡1批；本案清查被害人15人，財損逾千萬元，警方訊後將許姓角頭及共犯、提供帳戶的被害人均以詐欺及洗錢防制法等罪移送地檢署偵辦。

刑事局藉此呼籲，民眾若遭遇網路陌生用戶邀約投資，或者求職面試前被要求交出存簿等可撥情事，可打警政署165反詐騙諮詢專線，或前往鄰近派出所進行查證。

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