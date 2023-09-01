調查局連破跨境電信詐團！衣櫃裝減音工具　逮10嫌5羈押

▲調查局偵辦電信詐欺案件連續破獲2個詐欺不法集團。（圖／調查局提供，下同）



記者黃哲民、黃資真／台北報導

調查局南投縣調查站在台中地檢署翁嘉隆檢察官指揮下，連續破獲2件跨境電信詐欺案件，成員冒用大陸公安局等名義，向大陸籍華裔人士進行跨境電信詐騙，一共逮捕10名嫌犯。

南投縣調查站與中部地區機動工作站、台中市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、第五分局、豐原分局等單位合作組成專案組，先於今年3月21日在彰化縣芬園鄉中華路、台中市東區十甲東路及南屯區春安路等3處住宅以快速攻堅破門，當場查獲被害人資料與教戰手冊，破獲冒用大陸社保局、醫保局、公安局等單位人員及美國AT&T電信公司客服人員名義之跨境電信詐欺機房，對中國大陸及美加地區華裔人士進行電信詐欺。

▲機房現場查扣非制式子彈。



現場逮捕蔡姓主嫌等5名第一、二線機房成員，並查扣智慧型手機26支、筆記型電腦2部、數張黑莓卡及5顆非制式子彈等眾多物證，經檢察官複訊後，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

▲調查人員進入機房現場壓制張姓集團犯嫌等人。



另案則是於5月31日，在台中市南區忠明南路某大樓內再度破獲冒用大陸電信客服人員之跨境電信詐欺機房，透過不詳系統商群發語音訊息至印尼、泰國、韓國及南非等地區華裔人士，俟受害者回撥後，張姓主嫌等人再假扮電信局客服之第一線人員，佯稱所申辦的門號涉犯刑案，要求民眾向大陸執法單位報案自清等手法進行電信詐欺。

現場逮捕5名第一線機房成員，並查扣智慧型手機13支，5人偵訊後對犯行均坦承不諱，將5人以交保處分。

經調查上述2個詐欺集團案件，得知手法均是假冒大陸社保局、醫保局或電信客服向大陸籍華裔人士進行跨境電信詐騙，後續調查局將持續擴大追查詐騙所得流向及追緝其他共犯到案，以降低犯罪損害，維護民眾財產安全。

▼張姓主嫌的詐騙集團於機房門口裝設監視器以便監控出入，還在衣櫃及棉被設置之減音工具

