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拜登10日訪河內　路透：美越關係升級恐激怒北京

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透，下同）

中央社

美國總統拜登（Joe Biden）一週後將訪問越南首都河內，美國藉此將把跟昔日宿敵越南的外交關係提升至最高層級。路透社分析，此舉可能激怒中國，對美越產業的意涵則不明朗。

越南起初表達審慎看待越美關係升級，擔心鄰邦中國會有什麼反應，這讓拜登政府加大說服越南的力道，包括最近幾個月多次派出美國政府高官訪越。

這項空前努力讓華府期待自身在越南的外交階級排名中，能夠上升兩個檔次，來到跟中國、俄羅斯齊名的最高層級。

拜登7月曾公開談及美越關係連跨兩步，兩國官員之後也曾在非正式場合對此表示樂觀，不過美越政府尚未公布任何官方聲明。

或許是為了安撫北京，越南正在討論中國高官訪問河內事宜，時間點可能是拜登10日抵達越南之後，甚至是在拜登到訪前不久。

越南官員表示，中國國家主席習近平與國務院總理李強可能在未來幾天或幾週後，與越南領導人會面。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep，音譯）表示，與華府關係兩倍升級可能激怒北京的風險依然很高，但越南共產黨領袖可能已評估現在就是最佳時機，因為越中關係「未來可能惡化」。

越南因為南海疆域問題，與中國存在紛爭。

然而，現在還不清楚越南短期內能從越美關係升級獲得什麼好處。

黎鴻協說，美國擴大供應軍用品給河內已經討論很久了，但這類談判需要時間，預料不會立刻達成協議。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

越南同時跟其他幾個國家在討論升級和擴大自己的武器庫，最近還跟俄羅斯高官舉行多場高層級國防會談。越南目前的武器多為俄製。

華府提出的誘因也包括支持越南成為半導體產業樞紐的野心，但目前依「晶片法」（CHIPS Act）拿得出來的公帑非常有限。

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

美國東協商會越南首席代表吳秀城（Vu Tu Thanh）表示，美國還可能提供更多誘因。

能源是另一個美越可能加強合作的產業。越南雖然預備投入液化天然氣（LNG）和離岸風電等事業，但行政單位與資金拖拖拉拉，令人沮喪。

美越關係升級，預料將使美企投資越南的計畫增加。知情人士透露，飛機製造商波音（Boeing）與能源公司AES可能在拜登訪越期間對外公布對越投資計畫，但公司本身未立即置評。

吳秀城說，美國已經是越南的最大出口市場，而且美國可以放寬海關程序來提升貿易量。

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