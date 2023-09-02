普吉島沙灘出現超夢幻「藍龍」　泰國警告：千萬別碰





▲泰國普吉島卡隆沙灘近期有「藍龍」出沒。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國普吉島卡隆沙灘近期有民眾發現「藍龍」（blue dragon，又被稱為「藍天使」、「海神」）出沒，當局獲報派員到現場調查，並於8月31日警告遊客切勿觸摸。藍龍模樣奇幻美麗，不過專家指出，這是一種體型雖小但有毒的海蛞蝓，人類被刺傷後，傷口處會劇烈疼痛，伴隨頭暈頭痛，且毒素可能致命。

綜合Phuket News、Thaiger等報導，臉書專頁Monsoongabage Thailand於8月30日發布藍龍（大西洋海神海蛞蝓，Glaucus atlanticus）被沖上卡隆沙灘的照片與影片。海洋科學家托恩（Thon Thamromgnawasawat）指出，藍龍生活在海水中層，比較少出現在海岸線上，可能是受到近期強風與海浪的影響，才會出現在卡隆沙灘。

海洋與沿海資源部（DMCR）人員接獲相關通報後，就前往現場調查，證實有藍龍出現，目前尚未有人被藍龍刺傷，呼籲民眾切勿觸碰，將持續進行監測。救生員也被告知要多注意可能還有更多藍龍會被沖上岸，也要對海邊民眾發出警告。

พบ blue dragon. บนหาดกะรน จ.ภูเก็ตครับ เยอะเลย จะเป็นอันตราย ต่อมนุษย์ไม๊ครับ Thon Thamrongnawasawat ฝากจารย์อธิบายต่อหน่อยครับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 由 ขยะมรสุม ᴍᴏɴsᴏᴏɴɢᴀʀʙᴀɢᴇ ᴛʜᴀɪʟᴀɴᴅ 發佈於 2023年8月30日 星期三

藍龍主要分布在澳洲溫帶水域、南非沿海地區及歐洲，顏色鮮豔，看起來就像有6個藍色翅膀的龍，以浮游生物為食，包括有毒的僧帽水母（又稱葡萄牙戰艦水母），能把水母刺細胞吸收轉移至身體兩側的翼狀附屬器官尖端，以防禦捕食。

報導稱，藍龍的毒液對神經系統、心臟功能、皮膚細胞都有直接影響。曾被藍龍刺傷的人透露，傷口周邊有強烈灼熱疼痛感，伴隨頭暈、頭痛。毒素可能致命。