　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

世客博「桃園市展區」　倫敦雙年展得獎團隊策展打造夢幻水池

▲世客博「桃園市展區」打造夢幻水池互動體驗

▲介紹桃園獨特的水文化。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園舉行，主展館之一「臺灣館」邀集北中南東14個縣市一同參與展覽。其中，臺灣館臺三線區域桃園市展區，由今(112)年剛奪下倫敦雙年展最佳設計獎的偶然設計團隊規劃策展，以「客家無限之詩」為策展主題，展覽內容以水、陂塘與文學為主要元素，融合桃園具有獨特的陂塘文化。

臺灣館臺三線區域桃園市展區以富有詩意的方式將先民的智慧和文學詩詞相融合，從再現陂塘地景，並深入探索文學之美，最後進行沉浸式互動體驗，邀請民眾共同書寫多樣的客家文化，這種互動就像水體循環一樣，不斷地創造出無限的生生不息，使客家文化在當代得以煥發出全新的意義。

又，桃園市展區的「互動陂塘區」更打造一個真實水池，配合科技藝術投影手法，成為亮眼的陂塘空間裝置藝術「文詞之流」，參觀的民眾可以運用手機，與陂塘空間裝置進行即時互動，參與桃園詩詞與陂塘的互動體驗，一起書寫集體創作。

▲世客博「桃園市展區」打造夢幻水池互動體驗

▲邀民眾以手機參與桃園詩詞、陂塘的互動體驗。（圖／新聞處提供）

只要運用手機掃描展場的QRcode，進入詞語介面，選擇喜歡的語句組成客家詩詞，文字就會匯流到陂塘成為一個畫面，幻化為「文詞之流」，讓民眾在現場擁有共同書寫的沉浸式互動體驗。

▲世客博「桃園市展區」打造夢幻水池互動體驗

▲「互動陂塘區」打造夢幻水池。▼掃描QRcode可以現場體驗共同書寫的沉浸式互動。（圖／新聞處提供）

▲世客博「桃園市展區」打造夢幻水池互動體驗

除了「互動陂塘區」外，展示內容更分為「桃園與水」、「水與生活」、「水的信仰」、「水與文學」四個區塊，其中「桃園與水」介紹桃園獨特的地理環境，包括河川襲奪、紅土特性等所形成的特殊人工陂塘地景及客家農村，延伸出陂塘的構築、生態與興衰。

「水與生活」述說陂塘與農村聚落生活的緊密連結，如農耕灌溉、生活飲用水、澇陂活動等，以及「半漁半農」的濱海客家聚落所產生的獨特討海方式，如牽罟、石滬地景，以及這些聚落的過去與現在的差異寫照，及所延伸出的濱海休閒觀光風貌。

▲世客博「桃園市展區」打造夢幻水池互動體驗

「水的信仰」則是介紹聚落中的三界爺信仰中心、八本簿平安戲等水利祭祀活動，以及水與聚落的劃分關係，並敘述傳統信仰與當代的融合創新活動。此外，「水與文學」更以文學作品呈現地景中的水、聚落生活、信仰，訴說客家文學的影響力。

▲世客博「桃園市展區」打造夢幻水池互動體驗

▲介紹石滬地景。（圖／新聞處提供）

桃園獨特的水文景觀是開墾初期無法蓄水灌溉的解答，客家先民以陂塘留下雨水，一口口的人造水池滋養出無數客庄聚落，在60年代時期於石門水庫落成前，陂塘曾高達8,845個，因此有「千塘鄉」之美名。曾經稀缺的水資源卻讓這座城市依水而生，含括生活、社會文化、文學思想，這三個層次疊加建構出桃園客家文化的整合與認同，以水為引與城市一起翻轉，帶領桃園逐漸成長

2023世界客家博覽會至10月15日在桃園盛大舉行，分別規劃世界館及臺灣館2大主展館，還有8大副展館、17個衛星展館；其中臺灣館位在中壢青埔區內，週一至週四開放時間為上午10點至晚上7點，週五至週日則是從上午10點開放至晚上9點。

ET快訊
海葵發威「花蓮柴柴」堅持出門！尿尿完不回家　主人全濕崩潰了
LIVE／海葵登陸「6縣市達颱風假標準」　氣象局最新說明
快訊／「金城武樹」樹枝被強風吹斷！
台東屈臣氏「巨型招牌」　整片倒塌卡路中！
出現龍捲風！　「盤旋狂掃」學生驚叫連連
快訊／海葵衝擊航班！　各家航空異動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世客博「桃園市展區」　倫敦雙年展得獎團隊策展打造夢幻水池

嘉義留鄉青年打造專業錄音室　電吉他爵士鼓農村開課　

海葵來襲　北水局9／4日首次操作阿姆坪防淤隧道

颱風前夕視察登革熱疫情熱區　黃偉哲向民眾宣導落實孳清

紀念九三軍人節　姚正玉呼籲政客別用意識形態點燃兩岸仇恨戰火

屏東三地門鄉4村預防性撤村　里港警冒雨協助

救護車鳴笛載傷患路口與機車相撞　騎士全身傷送醫

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵颱風來襲！新北風雨逐漸增強　侯友宜指示加強防颱工作

風雨漸強　台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

韋禮安唱日文破億神曲合體imase　一系列經典歌單超好聽

世客博「桃園市展區」　倫敦雙年展得獎團隊策展打造夢幻水池

嘉義留鄉青年打造專業錄音室　電吉他爵士鼓農村開課　

海葵來襲　北水局9／4日首次操作阿姆坪防淤隧道

颱風前夕視察登革熱疫情熱區　黃偉哲向民眾宣導落實孳清

紀念九三軍人節　姚正玉呼籲政客別用意識形態點燃兩岸仇恨戰火

屏東三地門鄉4村預防性撤村　里港警冒雨協助

救護車鳴笛載傷患路口與機車相撞　騎士全身傷送醫

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵颱風來襲！新北風雨逐漸增強　侯友宜指示加強防颱工作

風雨漸強　台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

虞書欣新劇《雲之羽》開播就挨轟！　網揪「偷渡日本文化」細節

海葵交通異動懶人包！台鐵午後西部對號列車、花東、南迴全面停駛

不斷更新／海葵登陸！全台颱風假懶人包　竹縣2村9／4停班停課

被問林襄談戀愛　樂天女孩緊張喊「不行」尷尬逃：不應該來接通告

日變態醫假借觸診揉胸！　「筆狀針孔」偷拍女病患裸體

美婦人花120元買二手舊畫　竟是大師遺作！拍賣估價飆800萬

海葵漸發威！廬山風雨摻冰雹溪水暴漲　馬赫坡10人簽切結書拒撤離

池上「金城武樹」強風中現況曝！樹枝折斷散落　冰箱倒馬路

「澳洲王」米爾斯砍19分　袋鼠軍團16分差痛宰喬治亞

LIVE／海葵登陸「6縣市達颱風假標準」　氣象局最新說明

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北提升通行安全

海葵颱風來襲　侯友宜責成市府落實防颱整備

阿管處三大觀光圈群山咖啡宴

台江阿嬤手提油燈包裹避颱

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

天降金雨　台南市開基龍君廟普渡好大氣

海葵來襲　侯友宜指示加強防颱工作

新北動物之家加強防颱　保護毛寶貝

台東警婦幼隊下半年校園巡迴開跑

返鄉基金聘僱青年留鄉　廢地變遊戲場

嘉縣「交通安全月」9月起跑　填問卷抽好禮活動開跑

花蓮災害應變一級開設　3日取消航班

海葵颱風外圍環流影響　侯：加強戒備

花防部配置兵力掌握災情　整備361項機具救災

更多熱門

相關新聞

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

做好防颱整備　世客博9/2-9/4戶外活動暫停

桃園市長張善政今（1）日下午出席「海葵颱風應變整備會議」時指出，海葵颱風原先預估自北部近海掠過，但目前隨著路徑變化，氣象局預測路徑颱風中心可能持續南修，市府各單位針對颱風來臨前整備工作與事後救災效率，務必做好整備工作並嚴陣以待，絕不能掉以輕心，期盼讓桃園災情能降至最低。

夜間漫步世客博：光雕秀藝術廊道

夜間漫步世客博：光雕秀藝術廊道

世客博4大音樂會超強卡司一次看

世客博4大音樂會超強卡司一次看

楊文科參訪世客博　桃竹攜手紮根客家

楊文科參訪世客博　桃竹攜手紮根客家

高鐵假期+世客博行程　桃園推獨家導覽方案

高鐵假期+世客博行程　桃園推獨家導覽方案

關鍵字：

世客博桃園市展區陂塘文化

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

護國神山發威！氣象局最新風雨預報出爐　剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

2和尚背國際精品包　行情破26萬

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

快訊／海葵增強衝刺！氣壓驟降　下午將登陸

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面