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結合高鐵假期+世客博行程　桃園觀旅局推出獨家導覽方案

▲結合高鐵假期+世客博行程，桃園觀旅局推出獨家導覽方案

▲觀光旅遊局周柏吟局長(右五)陪同高鐵同仁參觀世客博。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園展開迄今半個月，主場館「臺灣館」、「世界館」位於高鐵桃園站週邊，交通相當便捷。桃園市政府觀光旅遊局特別與台灣高鐵合作，推出於世客博期間(迄10/15)，參加高鐵假期桃園行程的旅客，即可享有世客博免費定點、定時、免預約導覽服務。

這項「高鐵假期熱搜帶玩世客博」獨家方案，無論是參加高鐵+飯店或高鐵+租車行程的旅客，當日憑高鐵假期車票參觀世客博，即可透過導覽老師的專業解說，了解客家文如何與在地社會之間的因緣和合，體驗更深的客家文化內涵。

▲結合高鐵假期+世客博行程，桃園觀旅局推出獨家導覽方案

以高鐵假期「桃園和運租車2日自駕遊」為例，平日使用和運租車24小時專案，2人成行左營出發，搭配Vios或Yaris車款，費用包含來回高鐵票每人只要$2,595元起，相當於買高鐵送租車，費用相當的划算！另外也有配合桃園飯店的住宿方案包含「和逸飯店．桃園館2日自由行」及「桃園城市商旅航空館2日自由行」也都非常適合搭配使用來參訪世客博的文化蘊藏。

▲結合高鐵假期+世客博行程，桃園觀旅局推出獨家導覽方案

市府觀旅局表示，「2023世界客家博覽會」已於8月11日熱鬧開場，連日來，許多民眾都趁暑假帶著大小朋友前來欣賞世客博各展區，台灣高鐵公司於日前(8/24日)由營業資深顏昭立副總經理率旗下相關部門主管，共同參訪世客博，並由桃園市政府觀光旅遊局周柏吟局長親自接待，雙方並於場內交換伴手禮及進行促進桃園觀光發展合作意見溝通與交流。

周柏吟局長表示，未來桃園觀光活動也相當精采可期，如即將於10月登場的萬聖節活動，每年都能吸客無數，另外春節期間桃園燈會的觀光人潮也愈來愈多，都有機會和高鐵合作推出更多更好的魅力旅遊商品，提供旅客輕鬆體驗桃園在地觀光特色及城市魅力，讓遊客能有更多旅遊商品選擇機會，輕鬆走逛桃園！

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高鐵假期世客博桃園觀旅局獨家導覽方案

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