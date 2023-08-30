世客博4大客家流行音樂會　超強卡司一次看

▲金曲歌后彭佳慧9/17於客家流行音樂節壓軸登場。（圖／世界客家博覽會提供，下同）

生活中心／綜合報導

越來越多客家好聲音廣為民眾認識與喜愛，為讓更多人感受客家文化的多元與活力，配合8/11起至10/15為期長達66天的「世界客家博覽會」，特地於桃園舉辦包含「客家流行音樂節」、「HAKKA音樂靚起來」、「崙坪音樂村」及「潮客」等多場客家流行音樂相關活動，邀請不同世代的客家歌手、樂團輪番上陣，展演豐富多元的客家音樂風格，顛覆大眾對於客家音樂及客家文化的想像，以下4大重點活動，場場動聽到令人耳朵懷孕～必須立馬筆記準備週末手刀GO！

活動1：客家流行音樂節－迸發跨界音樂新火花

▲為期66天的世界客家博覽會活動有多場客家流行音樂活動，邀請到眾多大咖歌手及樂團接力獻唱。

極具指標性的「客家流行音樂節」9/16、9/17連續兩日將於桃園陽光劇場盛大展開，邀請彭佳慧、玖壹壹、Ozone、FEniX、AKB48 TEAM TP及泰國女團ALALA等，多組不同世代的客家金獎歌手和海內外人氣歌手團體，將客家音樂文化與流行音樂跨界融合，迸發全新音樂火花，現場還設置攤位市集，並推出5G結合AR技術的手機互動遊戲「HAKKA POP FUN」，讓參與者透過科技互動遊戲，深入體驗世界客家博覽會的魅力。完成遊戲更能獲得限量「LED閃光扇子」，並有機會近距離與人氣偶像互動。

★活動地點：桃園陽光劇場

★活動資訊：https://2023hakkamusicfestival.com.tw

▲金曲歌王謝宇威9/9於崙坪文化地景園區演出客家金曲。

活動2：HAKKA音樂靚起來－夏末秋初客家音樂之旅

音樂無國界，世界一家親！從夏末到秋天這段期間，崙坪文化地景園區將搖身一變成為「HAKKA音樂靚起來」的音樂聖地。從桃園出發，到全台各地及國際客家團隊，將呈現多元的客家音樂表演。活動也涵蓋了從傳統山歌民謠到客家與原民互動火花，還有年輕新生代對客家音樂的嶄新詮釋，全方位多面向的客家音樂演出，每週到崙坪地區都能享受不同的音樂體驗。

★活動地點：崙坪文化地景園區

★活動資訊：https://hakkalife.org/2023/tw/hakka

活動3：崙坪音樂村：客家音樂與多元文化交融之地

▲金曲客家樂團－春麵樂隊9/9於崙坪音樂村演出。

9/9、9/10兩天，崙坪音樂村將成為音樂和文化的交會點，活動不僅邀請彭佳慧、羅時豐、謝宇威、羅思容、林生祥、春麵樂隊、神棍樂團、Voco Novo爵諾歌手等眾多人氣客家歌手及樂團輪番登場，現場還有阿卡貝拉親子工作坊以及客家文化手作坊、文創市集等活動。預期將為「2023崙坪客家生活樂」帶來系列活動高潮，呈現客家音樂和文化的多元魅力。

★活動地點：崙坪文化地景園區

★活動資訊：https://hakkalife.org/2023/tw/lunping



活動4：潮客－海洋客家文化的音樂饗宴

▲獨立樂團－黃子軒與山平快9/3於桃園恁青登台獻唱。

永安海螺文化體驗園區以客家流行音樂及多元文化匯演為亮點，繼8月「深耕˙前浪狂潮」後， 9月和10月也將繼續推出、「團結˙新潮崛起」、「共享˙繽紛造浪」等主題音樂演出，探索海洋與客家文化的交匯。活動將邀請桃青之星、後生學子、客家歌手和樂團等展現各自的音樂風采，並鼓勵跨界合作，展現出新時代的客家音樂魅力。

此外，9/2~9/3兩天還有精彩的「桃園恁青」，活動由客家金曲創作才子羅文裕集結桃園青年熱音、熱舞、嘻哈等校園社團及海客精神等不同領域的青年社團接力演出，展現桃園青年的活力。

★活動地點：永安海螺文化體驗園區

★活動資訊：https://sites.google.com/view/trendy-hakka/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0

世界客家博覽會透過這些精彩的音樂活動，呈現出客家文化的多元性與魅力，讓大家能夠在音樂的陪伴下，更深刻地瞭解客家的過去、現在和未來，並進一步地讓客家文化透過音樂連結世界。

詳細活動資訊>>>

2023世界客家博覽會官網：https://www.hakkaexpo2023.tw/homePage

2023世界客家博覽會Facebook專頁：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO

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