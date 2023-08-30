　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世客博4大客家流行音樂會　超強卡司一次看

▲▼世客博4大客家流行音樂盛會手刀GO。（圖／世界客家博覽會提供）

▲金曲歌后彭佳慧9/17於客家流行音樂節壓軸登場。（圖／世界客家博覽會提供，下同）

生活中心／綜合報導

越來越多客家好聲音廣為民眾認識與喜愛，為讓更多人感受客家文化的多元與活力，配合8/11起至10/15為期長達66天的「世界客家博覽會」，特地於桃園舉辦包含「客家流行音樂節」、「HAKKA音樂靚起來」、「崙坪音樂村」及「潮客」等多場客家流行音樂相關活動，邀請不同世代的客家歌手、樂團輪番上陣，展演豐富多元的客家音樂風格，顛覆大眾對於客家音樂及客家文化的想像，以下4大重點活動，場場動聽到令人耳朵懷孕～必須立馬筆記準備週末手刀GO！

活動1：客家流行音樂節－迸發跨界音樂新火花

▲▼世客博4大客家流行音樂盛會手刀GO。（圖／世界客家博覽會提供）

▲為期66天的世界客家博覽會活動有多場客家流行音樂活動，邀請到眾多大咖歌手及樂團接力獻唱。

極具指標性的「客家流行音樂節」9/16、9/17連續兩日將於桃園陽光劇場盛大展開，邀請彭佳慧、玖壹壹、Ozone、FEniX、AKB48 TEAM TP及泰國女團ALALA等，多組不同世代的客家金獎歌手和海內外人氣歌手團體，將客家音樂文化與流行音樂跨界融合，迸發全新音樂火花，現場還設置攤位市集，並推出5G結合AR技術的手機互動遊戲「HAKKA POP FUN」，讓參與者透過科技互動遊戲，深入體驗世界客家博覽會的魅力。完成遊戲更能獲得限量「LED閃光扇子」，並有機會近距離與人氣偶像互動。

★活動地點：桃園陽光劇場
★活動資訊：https://2023hakkamusicfestival.com.tw

▲▼世客博4大客家流行音樂盛會手刀GO。（圖／世界客家博覽會提供）

▲金曲歌王謝宇威9/9於崙坪文化地景園區演出客家金曲。

活動2：HAKKA音樂靚起來－夏末秋初客家音樂之旅

音樂無國界，世界一家親！從夏末到秋天這段期間，崙坪文化地景園區將搖身一變成為「HAKKA音樂靚起來」的音樂聖地。從桃園出發，到全台各地及國際客家團隊，將呈現多元的客家音樂表演。活動也涵蓋了從傳統山歌民謠到客家與原民互動火花，還有年輕新生代對客家音樂的嶄新詮釋，全方位多面向的客家音樂演出，每週到崙坪地區都能享受不同的音樂體驗。

★活動地點：崙坪文化地景園區
★活動資訊：https://hakkalife.org/2023/tw/hakka

活動3：崙坪音樂村：客家音樂與多元文化交融之地

▲▼世客博4大客家流行音樂盛會手刀GO。（圖／世界客家博覽會提供）

▲金曲客家樂團－春麵樂隊9/9於崙坪音樂村演出。

9/9、9/10兩天，崙坪音樂村將成為音樂和文化的交會點，活動不僅邀請彭佳慧、羅時豐、謝宇威、羅思容、林生祥、春麵樂隊、神棍樂團、Voco Novo爵諾歌手等眾多人氣客家歌手及樂團輪番登場，現場還有阿卡貝拉親子工作坊以及客家文化手作坊、文創市集等活動。預期將為「2023崙坪客家生活樂」帶來系列活動高潮，呈現客家音樂和文化的多元魅力。

★活動地點：崙坪文化地景園區
★活動資訊：https://hakkalife.org/2023/tw/lunping

活動4：潮客－海洋客家文化的音樂饗宴

▲▼世客博4大客家流行音樂盛會手刀GO。（圖／世界客家博覽會提供）

▲獨立樂團－黃子軒與山平快9/3於桃園恁青登台獻唱。

永安海螺文化體驗園區以客家流行音樂及多元文化匯演為亮點，繼8月「深耕˙前浪狂潮」後， 9月和10月也將繼續推出、「團結˙新潮崛起」、「共享˙繽紛造浪」等主題音樂演出，探索海洋與客家文化的交匯。活動將邀請桃青之星、後生學子、客家歌手和樂團等展現各自的音樂風采，並鼓勵跨界合作，展現出新時代的客家音樂魅力。

此外，9/2~9/3兩天還有精彩的「桃園恁青」，活動由客家金曲創作才子羅文裕集結桃園青年熱音、熱舞、嘻哈等校園社團及海客精神等不同領域的青年社團接力演出，展現桃園青年的活力。

★活動地點：永安海螺文化體驗園區
★活動資訊：https://sites.google.com/view/trendy-hakka/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=0

世界客家博覽會透過這些精彩的音樂活動，呈現出客家文化的多元性與魅力，讓大家能夠在音樂的陪伴下，更深刻地瞭解客家的過去、現在和未來，並進一步地讓客家文化透過音樂連結世界。

詳細活動資訊>>>
2023世界客家博覽會官網：https://www.hakkaexpo2023.tw/homePage
2023世界客家博覽會Facebook專頁：https://www.facebook.com/2023HAKKAEXPO

【桃園市政府廣告】

ET快訊
山道猴「主角真的死了」？　作者現身全說　
蘇拉「小小一隻」強度仍巔峰！　風雨最猛時段曝
快訊／恭喜明道二度當爸！　曬女兒照報喜
快訊／鄧佳華被打槍　想加入民進黨「不可能」
死亡瞬間！　21歲騎士慘遭輾頭殞命
快訊／政大女等公車遭冷氣砸死！　補償金額出爐
花蓮男持霰彈槍狂掃！　他無辜被轟「滿身蜂窩血孔」
快訊／捷運淡水線突冒濃煙！　600乘客急換車
獨／台中食安處員工　辦公室頂樓墜落身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開學日校門解禁！小一新生家長陪入校　校長化身「瑪利歐」迎新

山道猴「男主角真的死了嗎」？　作者公布真相　

蘇拉「小小一隻」強度仍是巔峰！已到台灣正南方　風雨最猛時段曝

今天開學！教部免費提供生理用品　北市：統一採購再給學生

好市多熟食1新品！她一吃驚喜「不輸麥當勞」　網讚：醬也好吃

中華電信獨家4K轉播杭州亞運…籲支持正版、拒絕盜版機上盒

世客博4大客家流行音樂會　超強卡司一次看

新北各級學校開學首日　瑞芳警籲禮讓行人...接送學童勿礙交通

快訊／蘇拉更近了！雨彈威力再升級「3縣市豪大雨特報」

「3生肖」中元節財運開始飆升！財神庇佑「錢路大開」旺到擋不住

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

16歲男無照撞上350萬名車　改裝車全毀停台中殯儀館前

擋整排車！男違停買便當　被後車叭轉頭怒瞪還大罵

《好聲音》爆謝霆鋒強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪...網讚：他最真實

51歲柯叔元認愛後「女兒哭了」　不排斥再婚：緣分到了♥

海陸新訓中心遺失手槍！指揮官5人「玩具槍調包」

開學日校門解禁！小一新生家長陪入校　校長化身「瑪利歐」迎新

山道猴「男主角真的死了嗎」？　作者公布真相　

蘇拉「小小一隻」強度仍是巔峰！已到台灣正南方　風雨最猛時段曝

今天開學！教部免費提供生理用品　北市：統一採購再給學生

好市多熟食1新品！她一吃驚喜「不輸麥當勞」　網讚：醬也好吃

中華電信獨家4K轉播杭州亞運…籲支持正版、拒絕盜版機上盒

世客博4大客家流行音樂會　超強卡司一次看

新北各級學校開學首日　瑞芳警籲禮讓行人...接送學童勿礙交通

快訊／蘇拉更近了！雨彈威力再升級「3縣市豪大雨特報」

「3生肖」中元節財運開始飆升！財神庇佑「錢路大開」旺到擋不住

男遭爆打頭10分鐘趴路邊亡　狠同事：可能滑倒...二審判決出爐

NVIDIA股價創高　外媒：投資注意3大事

電豹女啦啦隊複賽20人名單出爐　李多慧將任決賽評審

曾文水庫蓄水率近8成　全台5水庫滿庫

開學日校門解禁！小一新生家長陪入校　校長化身「瑪利歐」迎新

陳佩琪爆柯文哲選上後要她到總統府當醫師　她打臉：非總統可編派

易建聯拋震撼彈告別！　大陸男籃北京奧運「黃金世代」全部退役

台南保障開學安全又順暢　黃偉哲：強化學子用路安全

北捷西門站行動KTV撿到皮夾　貪心男被抓包！擠牙膏式吐錢

感謝那位9號新秀！　36歲球星易建聯深夜發文告別21年職業生涯

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

台灣再次躲過颱風直撲！氣象達人：真的很會閃

3餐漢堡薯條健身網紅實測1個月　結果嚇人

再恰都要娶！當老婆超帶財TOP3星座

蘇拉更偏南！　影響最大時間提前了

更多熱門

相關新聞

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死

21歲騎士「遭砂石車輾過」！頭顱變形當場慘死

新竹縣湖口鄉新興路29日上午8時29分左右，發生一起死亡車禍！一名21歲邱姓騎士行經該路段時，因不明原因與砂石車發生碰撞，當場遭砂石車輾過，當場頭顱變形死亡。

楊文科參訪世客博　桃竹攜手紮根客家

楊文科參訪世客博　桃竹攜手紮根客家

國1死亡車禍！他自撞下車查看…遭貨櫃車撞上慘死

國1死亡車禍！他自撞下車查看…遭貨櫃車撞上慘死

威廉波特少棒賽　台灣輕取美國德州隊奪季軍

威廉波特少棒賽　台灣輕取美國德州隊奪季軍

高鐵假期+世客博行程　桃園推獨家導覽方案

高鐵假期+世客博行程　桃園推獨家導覽方案

關鍵字：

世客博客家流行音樂節桃園

讀者迴響

熱門新聞

高屏1區、6鄉鎮停班課！全台颱風假一覽

凶殘蘇拉變「超級颱風」　全台風雨時程出爐

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

即／台東名店「榕樹下米苔目」驚傳歇業

山道猴子作者出手！　手刀註冊「12項商標」

蔡尚樺夜帶鮮肉籃球員回香閨！　已有穩交男友11年

蘇拉睜大眼！暴風圈午後觸陸　3地區颱風假達標

《木曜4》集體離職導火線曝光！

媽媽帶兒子「叫小姐」　他開心笑了

陳子強低調分手9年女友！　經紀人認「已一段時間」

即／蘇拉深夜轉強颱！達巴士海峽「再開眼」

政大女遭冷氣砸死！　犯罪被害補償金額出爐

爽用到明年！LINE「6款驚喜貼圖」快下載

偷拍妹妹洗澡！哥哥被抓包：妳身材太好我忍不住

蘇拉重回強颱T值狂飆！2條路恐夢魘再現

更多

最夯影音

更多
杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆

杜德偉穿8號球衣唱進洲際棒球場　全場一起《脫掉》嗨到爆
在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

在李多慧面前大跳殭屍舞　筠熹動作太僵硬被糾正XD

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

無照山道猴摔傷女友被拍 耍狠嗆機車網紅挨告囉～

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

公車近距離狂逼自行車 廣播嗆：爸媽死了逆？

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

Lulu飛北海道「遭海關扣留9hrs」　友人被「脫光搜身」爆哭..一路大出包

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面