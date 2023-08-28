楊文科陪同孩童參訪世客博　張善政：桃竹攜手紮根客家文化

▲新竹縣長楊文科(左)陪同孩子參訪世客博，市長張善政熱烈歡迎。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園開展第18天，新竹縣長楊文科28日帶領新竹縣社會福利服務中心的孩子們，由桃園市長張善政陪同前來參觀，認識客家文化的歷史與精神。張善政表示，桃園市是客家鄉親人數最多的縣市，新竹縣則是客家鄉親比例最高的縣市，桃、竹市縣攜手紮根客家文化發展。

新竹縣長楊文科謝謝桃園市政府，於世客博展覽期間，安排當地縣市的大小朋友參觀世客博以及桃園的觀光景點，讓孩子從小感受客家文化之美，瞭解客家文化的歷史發展，領受值得欣賞的客家信念。

楊文科指出，桃竹竹苗是客家的大本營，新竹縣與桃園市客家人口數達百萬多人，本次世界客家博覽會台灣館內的新竹縣展區，以南方松打造信念匯聚之塔，展出三山國王廟、義民廟信仰，傳遞濃厚客家團結忠義、勤勞樸實的精神。

觀旅局長周柏吟表示，市府結合世界客家博覽會主展區、旅遊景點、觀光工廠及旅宿等桃園觀光元素，邀請全台文化、教育、經濟資源較稀缺的孩童及弱勢族群，參與世界客家博覽會二日遊，讓更多人認識客家文化、體驗桃園景點與生活。而桃園市與新竹縣均為客家大縣，未來將繼續協力推廣區域治理平台，透過觀光行銷、農特產品推廣、公共運輸等面向，展開更多領域的合作。

包括新竹縣長楊文科、新竹縣社會處長陳欣怡、桃園市政府秘書長詹榮鋒、觀旅局長周柏吟、農業局長陳冠義、客家局長林昭賢等陪同參觀。