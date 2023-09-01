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桃市府做好防颱整備工作　世客博戶外活動9／2-9／4暫停

▲針對海葵颱風來勢洶洶，桃園市長張善政今天下午出席「海葵颱風應變整備會議」時指出，颱風來臨前整備工作與事後救災效率，請市府各單位務必做好整備工作並嚴陣以待。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對海葵颱風來勢洶洶，桃園市長張善政今天下午出席「海葵颱風應變整備會議」時指出，颱風來臨前整備工作與事後救災效率，請市府各單位務必做好整備工作並嚴陣以待。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日下午出席「海葵颱風應變整備會議」時指出，海葵颱風原先預估自北部近海掠過，但目前隨著路徑變化，氣象局預測路徑颱風中心可能持續南修，市府各單位針對颱風來臨前整備工作與事後救災效率，務必做好整備工作並嚴陣以待，絕不能掉以輕心，期盼讓桃園災情能降至最低。

張善政表示，鑒於海葵颱風可能夾帶強風豪雨，有關「2023世界客家博覽會」防颱整備工作，世界客家博覽會戶外活動（含市集、自駕車體驗、帶狀表演及光雕投影展演等）明（2）至（4）日暫停營運，若桃市宣布停班停課，博覽會室內展區則也將全面暫停營運。此外，世客博區內（外）接駁車自9月2至5日停駛、9月6日復駛。至於市集重新營運時間將視颱風動態及影響決定，最新訊息將隨時公告於世客博官網及FB臉書粉絲專頁。

張善政也提醒，桃市周日（3日）將會是風雨最明顯期間，提醒市府相關局處，如因應活動而須於室外架設帳篷者，應於颱風來臨前及早做好準備，避免因颱風過境而出現帳篷被吹垮的狀況發生；此外，過去幾個月，有數個颱風與台灣擦身而過，並未登陸台灣，讓市府有更多機會，能提前整備各項防颱預備措施，希望各局處把籌備工作、防災演練做到最好。

張善政強調，颱風來臨前，各局處整備工作務必落實，包括防災物資、材料、機具與設備等，避免因任何疏失或相關整備物資不充足，讓救災工作受到影響，颱風過境時，各局處應在確保自身安全的情況下，隨時掌握救災工作時效，面對所有救災任務，要達到高度效率，必須第一時間抵達災害發生處。

另外，颱風期間若遇停電、停水將對民眾生活帶來不便，提醒中華電信、台電、台水等公用事業單位，如出現設施服務中斷時，要在確保自身安全情況下，儘速完成受損設備應變及搶修作業，儘早恢復民眾正常通信；由於海葵颱風來襲，適逢年度大潮，預報指出包括新屋、觀音、大園與蘆竹等沿海地區浪高可能達3米以上，恐出現海水倒灌，請沿海4區務必提高警覺，請區公所提醒當地居民切勿靠近海邊，確保自身安全。大溪與復興等山區，也請警察局加強宣導，請遊客於颱風期間勿隨意進入山區及河道等危險區域。

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