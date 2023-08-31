晚上也很美！「全台最大立體光雕秀」就在世客博

▲世客博展覽期間於臺灣館外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，還有藝術光環境廊道，為遊客帶來前所未有的視覺饗宴。（圖／世界客家博覽會提供，下同）

生活中心／綜合報導

精彩活動一場接一場的「2023世界客家博覽會」（世客博）即日起至10/15在桃園盛大展出，是客家文化相當重要的年度盛會！長達66天的世客博展覽期間，於臺灣館外牆天天都有絢麗的光雕秀投影，周邊還有藝術光環境廊道，為遊客帶來前所未有的視覺饗宴，邀請民眾有空就到世界客家博覽會現場，在絕美的光影變化中，來場沉浸式體驗的客家文化之旅。

▲除了臺灣館精彩光雕秀，兒童美術館（青埔館）戶外牆面也有《客垠》光雕投影。

世客博展演內容豐富多元，包含原閩客多族群文化內容，適合全年齡的朋友們探訪，而除了藝文展演，夜間還有精心策畫的光雕秀展演！臺灣館外牆每週一至週四19:00-21:00、週五至週日及國定假日19:00-21:30，透過裸視3D投影技術，為來訪者獻上客家文化聲光視覺饗宴。

▲桃園市長張善政和貴賓一起欣賞臺灣館光雕展演。

臺灣館光雕全長157公尺，是全臺最大裸視3D投影，光雕內容以主秀搭配8支不同客家元素節目組成循環秀，其中8分鐘的精采主秀《回庄》，由獲獎無數的影像設計師王奕策劃而成，透過電影的敍事手法與配樂結合光雕秀展演客家元素，觸動每一位觀者的共鳴，勾起對家的深情回憶與渴望，也呼應了家的重要性以及客家精神的深刻涵義。

▲▼《回庄》光雕秀用電影敘事手法與配樂營造情感共鳴。

主秀以外的8支精選客家元素光雕節目，則以染色燈、光束燈及雷射，燈光的層層堆疊打造專屬此場域的炫彩燈光展，直達天際的光束引領目光，再配合客家特色音樂，讓觀影者充分感受濃厚客庄情感及別開生面的視覺驚喜。

策展人王奕盛表示：「人與人之間的溫度將是未來稀缺的產物，我們不需要更快速，我們需要的是再放慢腳步，品嚐生命的每一刻風景。期許透過這件光雕作品，讓人們想起家，想回家走走，想擁抱家人，那就是最美好的未來。」

▲「世客博藝術光環境廊道」串聯主題展館、公園與老街溪沿線，並延伸至高鐵桃園站，為夜間的觀光活動注入亮點。

藝術光環境廊道 融匯世界客家文化點亮璀璨風景

喜愛走走看看的人必訪「世客博藝術光環境廊道」，整體設計串聯主題展館臺灣館、世界館、青塘園及青埔兒10、11公園與老街溪沿線，並延伸至高鐵桃園站，為夜間的觀光活動注入亮點。

廊道分別以「世界客家」、「生態客家」和「生活客家」三大主題劃分，呈現客家文化的多元面向，以及對環境的尊重與愛護。其中，知名燈藝師藍永旗的鉅作「女媧補天/天穿日」更是廊道的一大亮點，透過光環境營造廊道沿線舒適溫暖氛圍，以客家藝術點亮世客博夜間的一道璀璨風景。

▲眾多光雕藝術作品為民眾打造一個世界級的視覺藝術饗宴，同時感受到臺灣客家文化的深厚魅力。

世界客家博覽會以光雕秀與藝術光環境廊道，為民眾打造一個世界級的視覺藝術饗宴，同時感受到臺灣客家文化的深厚魅力，讓大家從感動出發，踏上充滿魅力的客庄之旅，也讓客家文化從桃園啟航，成為與世界交流的新舞台。

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