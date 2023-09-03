哆啦A夢生日快樂！日本藝術家聯名展來台　一次看28組大師創作

▲《THE哆啦A夢展》來台展出！日本藝術家坂本友由繪製了「巨幅靜香」，題目為「我們何時會成為大人？」。（圖／©Tomoyoshi Sakamoto ©Fujiko-Pro／聯合數位文創提供）



記者林育綾／綜合報導

橫跨不同世代的巨星哆啦A夢在今（9/3）生日，從東京起跑的《THE哆啦A夢展》巡迴展也即將於12/16來台，在今日啟售預售票！展覽集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力且獨一無二的作品，可說是藝術家和哆啦A夢粉絲都必追的特展。

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▲增田賽巴斯汀「終極兵器」©Sebastian Masuda／Lovelies Lab. Studio ©Fujiko-Pro。（圖／聯合數位文創提供）



《THE哆啦A夢展》集結村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組日本知名藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，創作出極富想像力、獨一無二的作品，目前已在日本巡迴10多個城市，如今將於12/16來台，在中正紀念堂展出。

▲蜷川實花以「和哆啦A夢一日約會」為主題，展現不同風貌的哆啦A夢。（圖／©mika ninagawa ©Fujiko-Pro／聯合數位文創提供）

主辦表示，11年前的「哆啦A夢誕生前100年特展」席捲台灣北中南，締造破百萬觀展人次驚人紀錄，顯見台灣民眾對哆啦A夢的熱愛。睽違11年，《THE 哆啦A夢展 台北 2023》宣告12月展出，由多位日本超夯新銳藝術家共同參與，以獨具一格的創作方式，展現出哆啦A夢在他們心中的形象；透過作品，傳遞價值觀與文化象徵，帶領大家進入一個全新的哆啦A夢世界。

▲村上隆「這樣的事情真好 能實現的話更好」©2017 Takashi Murakami／Kaikai KikiCo.,Ltd.All Rights Reserved. ©Fujiko-Pro。「我與弟弟與哆啦A夢的暑假」©Fujiko-Pro ＆ Takashi Murakami／Kaikai Kiki 2002。（圖／聯合數位文創提供）

其中村上隆的作品「這樣的事情真好 能實現的話更好」，結合了他的代表作《花》與《哆啦A夢》，在高3公尺、寬6公尺的巨幅畫作中和諧共處，繽紛的花朵中蘊藏眾多著名漫畫場景。

奈良美智筆下的哆啦美，融入他獨特的創作風格；蜷川實花則用「和哆啦A夢一日約會」為主題，展現不同風貌的哆啦A夢。每一件作品都富含了藝術家對哆啦A夢的情感，讓哆啦A夢不再僅是一個漫畫角色，更是傳遞情感、展現當代藝術的媒介。

▲奈良美智「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」©YOSHITOMO NARA 2017 ©Fujiko-Pro（圖／聯合數位文創提供）

《THE 哆啦A夢展 台北 2023》不僅有精彩的繪畫與平面攝影創作，更有許多以複合媒材、影像、立體裝置的呈現，如增田賽巴斯汀的「終極兵器」，運用從世界各地蒐集而來的繽紛媒材，創作出巨大的哆啦A夢，同時呈現世界各地不同的色彩。

還有3公尺以上、以電影《大雄的宇宙小戰爭》為發想的巨幅美少女靜香；以及運用皮革拼接、高達5公尺的作品，描繪靜香一行人在洞窟裡的原始面貌等，可見到許多顛覆想像、獨一無二的哆啦A夢創作。

▲鴻池朋子「靜香的洞窟」©Tomoko KONOIKE ©Fujiko-Pro。 （圖／聯合數位文創提供）



主辦單位特地選在9/3哆啦A夢生日這天，搶先開賣預售票單人360元、雙人套票700元，還有期間限定的圖錄套票、日本進口村上隆資料夾套票等，鐵粉們可以趁機把握。

除了展覽，還有多款獨家進口日本藝術家作品周邊，包括藝術家與哆啦A夢聯名的杯盤、各式T恤、帆布袋、辦公室實用小物，預計讓粉絲買到荷包大失血。

▲▼《THE哆啦A夢展》還有許多藝術家作品限定周邊。（圖／聯合數位文創提供）



《THE 哆啦A夢展 台北 2023》

▍展覽日期：2023/12/16(六)~2024/04/07(日)

其中2/9(五)、2/10(六)、2/28(三)休館。

▍開放時間：10:00~18:00 (最晚購票及入場時間為17:30)

▍展覽地點：中正紀念堂1展廳