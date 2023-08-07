8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

▲《THE哆啦A夢展》即將來台展出，邀請多位日本大咖藝術家參與，其中蜷川實花創作「與小哆啦的1日約會篇2017」也會亮相。（圖／©mika ninagawa ©Fujiko-Pro／聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

風靡全球的人氣動漫《哆啦A夢》從1970年起陪伴世界各地粉絲成長，而今（8/7）適逢大雄的生日，日本超大咖的《THE哆啦A夢展》也宣布將來台展出，以「我心中的哆啦A夢」為主題，還邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組知名藝術家，跨界創作獨一無二的哆啦A夢，預計12/16在中正紀念堂展出。

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▲超人氣《THE哆啦A夢展》即將來台展出，展覽邀請28組日本知名藝術家跨界創作，包括村上隆、奈良美智、蜷川實花等都有參與。（圖／©YOSHITOMO NARA 2017 ©Fujiko-Pro／聯合數位文創提供）

哆啦A夢從1970年誕生以來，已陪伴粉絲超過50年，更是不同世代的共同童年回憶，許多道具帶給人們驚喜，也激發了許多人的想像力，讓很多人想過「如果有哆啦A夢就好了」。

如今在全球引發話題的《THE哆啦A夢展》也在8月7日大雄生日這天，宣告即將來台展出，展覽以「我心中的哆啦A夢」為主題，邀請村上隆、奈良美智、蜷川實花等28組活躍在國際上的日本知名藝術家，不受限制、打破框架，創作出具有濃厚個人色彩、獨一無二的哆啦A夢，每件作品都有藝術家對哆啦A夢的想像與情感，亮點滿滿。

▲奈良美智作品「依然被胖虎搶走蝴蝶結的哆啦美@深夜」，即將於《THE哆啦A夢展》來台展出。（圖／©YOSHITOMO NARA 2017 ©Fujiko-Pro／聯合數位文創提供）



《THE哆啦A夢展》預計於今年12月16日～2024年4月7日在台北中正紀念堂展出，詳細售票資訊將於日後由主辦單位公布細節。喜歡哆啦A夢，也喜歡奈良美智、蜷川實花等藝術家的民眾，是難得可以近距離欣賞作品的機會。