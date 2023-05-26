　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

對面那戶很怪！2移工心虛狂瞄「哆啦A夢收納椅」　警一開秒揪貓膩

▲▼ 都是哆啦A夢惹的禍 臺西警查獲失聯移工疑染毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「對面那戶怪怪的」熱心民眾指出行蹤怪異的2名失聯移工，還發現疑似染毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

「警察先生，對面那戶怪怪的！」雲林有民眾在警方登門查訪時這樣告訴警方，員警聽聞後立即到對面調查，發現2名神情詭異的移工，一查竟是已失聯3年的逃逸移工，而且2人目光不時望向一張造型可愛的哆啦A夢收納椅，眼尖的員警也馬上察覺異狀，打開椅板果然發現用過的毒品吸食器，他們見東窗事發，也只能乖乖跟警方回去驗尿，並送回專勤隊歸案。

▲▼ 都是哆啦A夢惹的禍 臺西警查獲失聯移工疑染毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼員警發現2移工盯著一張哆啦A夢收納椅，打開一看果然藏有貓膩。

▲▼ 都是哆啦A夢惹的禍 臺西警查獲失聯移工疑染毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林台西分局麥寮分駐所巡佐蔡炎庭、警員邱柏凱及鄭凱元於日前上午執行勤務，在麥豐村一處租屋區進行訪查，有住戶主動向員警表示「對面的2名外籍男子行為感覺很怪異」，警方獲報立即展開清查。

住在屋內的2名男子是外籍移工，平常在附近的工地打零工，平時很少與鄰居互動、也不打招呼，進出家門總是神色匆匆，引起附近鄰居議論，員警於社區訪查時得知此情況，立即鎖定2人追查是否有不法情事。

▲▼ 都是哆啦A夢惹的禍 臺西警查獲失聯移工疑染毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方來到2人住處，他們看到警察來敲門神情顯得緊張，清查身分時發現，越籍的2人是失聯近3年的移工，且員警在屋內聞到刺鼻異味，懷疑可能有不法情事，警方問他們：「這味道很奇怪！是什麼？」2人嚇得說不出話，卻一直盯著一張卡通哆啦A夢的收納椅，「可以打開看看嗎？」警方在他們同意下打開椅座板，發現一個已使用過的安非他命毒品吸食器，「這是誰的？你們的嗎？」2人對於警方問話相覷不發一語，經2人同意採尿後送驗，並先行解送至雲林縣專勤隊歸案。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Netflix霸榜電影　《人生大事》資深男星病逝
5億高中生之母「亂倫通姦」淪人球　2度遭註銷身分證
快訊／美國最新預測大轉彎！　瑪娃「回頭」朝台灣
「逃生門高空中彈開」影片曝！　乘客頭髮狂飛嚇瘋
LIVE／郭台銘錯在太相信！　黃光芹還原徵召無間道
快訊／客機「逃生門高空突打開」　部分乘客昏倒
快訊／風太強！飛行傘摔落民宅　1男1女送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帥氣刺青師騎車「不明原因自撞橋墩」搶救不治　詭異畫面曝

賴家人不忍了！千字文質疑賴母要2000萬、自願變人球　律師回應了

武崙國小14學童喝牛奶「腹痛反胃」　基隆市府立即採檢送驗

搖娃娃機偷千元商品...被求償2萬2　失主竟連出庭交通費也要討

因應強颱瑪娃颱風來襲　豐邑機構提「豐采520」3日防颱施工

5億高中生之母淪人球原因曝　2度遭註銷身分證…都是因為亂倫通姦

違停嚴重！門口機車1個月被撞4次　店家哀號：好好開車很難嗎？

花蓮毒蟲凶狠拒捕！擁槍彈衝撞偵防車　連撞2無辜車遭拖出上銬

駕駛「突然癱軟」車停在路中央！　警消救出2度昏迷...緊急送醫

台北港砂石車「衝破護欄」沉入護城河！剩車尾在水上　驚悚畫面曝光

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

帥氣刺青師騎車「不明原因自撞橋墩」搶救不治　詭異畫面曝

賴家人不忍了！千字文質疑賴母要2000萬、自願變人球　律師回應了

武崙國小14學童喝牛奶「腹痛反胃」　基隆市府立即採檢送驗

搖娃娃機偷千元商品...被求償2萬2　失主竟連出庭交通費也要討

因應強颱瑪娃颱風來襲　豐邑機構提「豐采520」3日防颱施工

5億高中生之母淪人球原因曝　2度遭註銷身分證…都是因為亂倫通姦

違停嚴重！門口機車1個月被撞4次　店家哀號：好好開車很難嗎？

花蓮毒蟲凶狠拒捕！擁槍彈衝撞偵防車　連撞2無辜車遭拖出上銬

駕駛「突然癱軟」車停在路中央！　警消救出2度昏迷...緊急送醫

台北港砂石車「衝破護欄」沉入護城河！剩車尾在水上　驚悚畫面曝光

「AI孫燕姿」涉侵權疑慮！　賴士葆提3建議：加速推動相關法案

名校光環一甲子不褪　四維國小周邊住宅保值性高

通訊廠商信時特價！iPhone 14省5千4、三星旗艦再降9千元

公司離家近　8:50打卡上班「主管提1過份要求」！她怒喊離職

旅遊業當面請命盼解除赴中「禁團令」！蔡總統：交通部正在討論

帥氣刺青師騎車「不明原因自撞橋墩」搶救不治　詭異畫面曝

玉山盃／180公分60公斤「像風箏」　邱子愷希望鍾亦恩再吃胖一點

男友租屋藏「滿滿女生用品」！她怒質問結局逆轉...網讚：超暖

國安局長蔡明彥出訪中南美洲　跟貝里斯、巴拉圭情報首長會晤

陸劇男神不忍了！　「15歲弟弟瘋傳出道」駁斥黑料：他還在上學

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

5億高中生墜樓　關鍵62分鐘藏2疑點

5億高中生墜亡！賴家子女2361字長文還原家族恩怨

獨／孩子玩受傷家長互嗆　他撂13黑衣人堵幼兒園

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

即／士林阿嬤闖紅燈去拜拜遭撞死

5億高中生之母3原因兩度返陸卡關

新店行政園區驚傳墜樓！　洽公民眾全身血「明顯死亡」

更多熱門

相關新聞

住院無聊電動輪椅兜風　藏毒被逮

住院無聊電動輪椅兜風　藏毒被逮

北市南港分局舊庄派出所警員，在日前巡邏時發現1名乘坐電動輪椅的男子逆向而行，立刻上前盤查，發現男子為毒品人口，且還在身上搜出吸食器、毒品，偵訊後將他移送法辦。據了解，男子平時住在花蓮，因為3周前北上住院治療中風，半夜出來兜風被警方查獲毒品。

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒

1包菸5400元！中警破天道盟「得來速」販毒

斗六警執行清樓專案　套房查獲印尼籍通緝犯

斗六警執行清樓專案　套房查獲印尼籍通緝犯

關鍵字：

毒品失聯移工椅子雲林哆啦A夢

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面