對面那戶很怪！2移工心虛狂瞄「哆啦A夢收納椅」　警一開秒揪貓膩

▲「對面那戶怪怪的」熱心民眾指出行蹤怪異的2名失聯移工，還發現疑似染毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

「警察先生，對面那戶怪怪的！」雲林有民眾在警方登門查訪時這樣告訴警方，員警聽聞後立即到對面調查，發現2名神情詭異的移工，一查竟是已失聯3年的逃逸移工，而且2人目光不時望向一張造型可愛的哆啦A夢收納椅，眼尖的員警也馬上察覺異狀，打開椅板果然發現用過的毒品吸食器，他們見東窗事發，也只能乖乖跟警方回去驗尿，並送回專勤隊歸案。

▲▼員警發現2移工盯著一張哆啦A夢收納椅，打開一看果然藏有貓膩。



雲林台西分局麥寮分駐所巡佐蔡炎庭、警員邱柏凱及鄭凱元於日前上午執行勤務，在麥豐村一處租屋區進行訪查，有住戶主動向員警表示「對面的2名外籍男子行為感覺很怪異」，警方獲報立即展開清查。

住在屋內的2名男子是外籍移工，平常在附近的工地打零工，平時很少與鄰居互動、也不打招呼，進出家門總是神色匆匆，引起附近鄰居議論，員警於社區訪查時得知此情況，立即鎖定2人追查是否有不法情事。

警方來到2人住處，他們看到警察來敲門神情顯得緊張，清查身分時發現，越籍的2人是失聯近3年的移工，且員警在屋內聞到刺鼻異味，懷疑可能有不法情事，警方問他們：「這味道很奇怪！是什麼？」2人嚇得說不出話，卻一直盯著一張卡通哆啦A夢的收納椅，「可以打開看看嗎？」警方在他們同意下打開椅座板，發現一個已使用過的安非他命毒品吸食器，「這是誰的？你們的嗎？」2人對於警方問話相覷不發一語，經2人同意採尿後送驗，並先行解送至雲林縣專勤隊歸案。