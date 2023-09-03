海葵颱風來襲！新北風雨逐漸增強　侯友宜指示加強防颱工作

▲海葵颱風來襲！侯友宜指示加強防颱工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據氣象局與新北市氣象團隊情資研判，目前海葵颱風位於新北市東南方250公里海面，以時速20轉9公里向西北西移動，速度變慢且有稍向北偏的趨勢，7級暴風半徑變大為180公里，且強度稍微增強，暴風圈已在清晨5時碰觸台東陸地，預計今（3日）傍晚颱風中心將登陸台東成功一帶，深夜由台南出海；預估本島解除陸警時間在明（4日）下半夜，解除海警時間在6日凌晨。

指揮官侯友宜在3日上午9時召開第4次工作會報時指出，新北市今天起風雨會逐漸加劇，估計累計雨量將達到豪雨等級，強陣風會達到10級，要求市府各局處及區公所，再次加強各項防颱整備作業，如昨（2日）原民局已撤離易致災之原民部落共計356人（依親328人，合約旅館收容28人），今天傍晚前將完成全數撤離作業。

沿海各區公所偕同警察、消防局及海巡單位持續強力執行北海岸觀浪及釣魚民眾勸離工作，如有不聽勸導者將執行取締舉發；因應石門水庫調節性放水及適逢年度大潮，水利局持續掌握洩洪量及河川水位高度，並加強巡檢大漢溪及淡水河流域沿岸低窪地區之抽排水系統功能；因應陣風持續加強，工務局及農業局已再次巡檢廣告招牌及路樹等強固措施，並預置搶災人力及機具，務必隨倒隨清。

會中，侯友宜趁著9月3日軍人節，特別感謝長期支援新北市各項防救災工作，勞苦功高之國軍弟兄；隨後即趕往三鶯大橋視察改建工程，確認防洪閘門運作情形，並提醒注意破堤工程之安全防護工作，密切監控河道安全警戒值，確保下游土城、樹林及板橋居民安全。另於颱風過後全力趕工，務必提前於9月底前完成匝道工程、全線通車，未來除改善人車混流爭道情形，更紓解往來鶯歌、三峽、樹林及桃園地區之壅塞交通。

指揮官侯友宜呼籲，新北市今日整天風雨逐漸增強，請各位市民減少外出並切勿前往山區、河岸或海邊等易生災害危險之地區，從事登山、溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動，確保自身安全；新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「我的新北市」臉書粉專、「新北災訊E點通」及「新北市防災宣導互動網」查詢。