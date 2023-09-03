　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

海葵颱風來襲！新北風雨逐漸增強　侯友宜指示加強防颱工作

▲海葵颱風來襲 侯友宜指示加強防颱工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海葵颱風來襲！侯友宜指示加強防颱工作。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

依據氣象局與新北市氣象團隊情資研判，目前海葵颱風位於新北市東南方250公里海面，以時速20轉9公里向西北西移動，速度變慢且有稍向北偏的趨勢，7級暴風半徑變大為180公里，且強度稍微增強，暴風圈已在清晨5時碰觸台東陸地，預計今（3日）傍晚颱風中心將登陸台東成功一帶，深夜由台南出海；預估本島解除陸警時間在明（4日）下半夜，解除海警時間在6日凌晨。

指揮官侯友宜在3日上午9時召開第4次工作會報時指出，新北市今天起風雨會逐漸加劇，估計累計雨量將達到豪雨等級，強陣風會達到10級，要求市府各局處及區公所，再次加強各項防颱整備作業，如昨（2日）原民局已撤離易致災之原民部落共計356人（依親328人，合約旅館收容28人），今天傍晚前將完成全數撤離作業。

▲海葵颱風來襲 侯友宜指示加強防颱工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

沿海各區公所偕同警察、消防局及海巡單位持續強力執行北海岸觀浪及釣魚民眾勸離工作，如有不聽勸導者將執行取締舉發；因應石門水庫調節性放水及適逢年度大潮，水利局持續掌握洩洪量及河川水位高度，並加強巡檢大漢溪及淡水河流域沿岸低窪地區之抽排水系統功能；因應陣風持續加強，工務局及農業局已再次巡檢廣告招牌及路樹等強固措施，並預置搶災人力及機具，務必隨倒隨清。

會中，侯友宜趁著9月3日軍人節，特別感謝長期支援新北市各項防救災工作，勞苦功高之國軍弟兄；隨後即趕往三鶯大橋視察改建工程，確認防洪閘門運作情形，並提醒注意破堤工程之安全防護工作，密切監控河道安全警戒值，確保下游土城、樹林及板橋居民安全。另於颱風過後全力趕工，務必提前於9月底前完成匝道工程、全線通車，未來除改善人車混流爭道情形，更紓解往來鶯歌、三峽、樹林及桃園地區之壅塞交通。

▲海葵颱風來襲 侯友宜指示加強防颱工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

指揮官侯友宜呼籲，新北市今日整天風雨逐漸增強，請各位市民減少外出並切勿前往山區、河岸或海邊等易生災害危險之地區，從事登山、溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動，確保自身安全；新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「我的新北市」臉書粉專、「新北災訊E點通」及「新北市防災宣導互動網」查詢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►海葵颱風逼近！瑞芳區公所「柔性勸離」快樂山部落51戶90人

►海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

►「躍進基隆」都發政策交流座談　謝國樑：公私協力共創新榮景

►海葵颱風逼近！北部海巡勸離民眾　違者最高可罰25萬

ET快訊
海葵登陸前奮力開眼！　眼牆南側「大量閃電訊號」
快訊／6縣市「土石流警戒」！　增至597條
快訊／最新風雨預報出爐！　10縣市明天達停班課標準
快訊／國家警報再次響起！　5區域「刮14級強風」
快訊／海葵增強衝刺！　氣壓驟降
躲不掉了！海葵強度非同小可　恐午後登陸台東
快訊／路基遭海浪掏空！　道路坍陷
《航海王》真人版娜美被轟「身材出戲」！　網揭1細節讚：神還原

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵颱風來襲！新北風雨逐漸增強　侯友宜指示加強防颱工作

風雨漸強　台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

海葵行進速度緩慢影響時序拉長 黃偉哲：市府嚴陣以待面對考驗

海葵颱風來勢洶洶　台東警加強防颱整備

台江阿嬤手提油燈包裹避颱　民眾解讀不要再招颱風來

2023東海岸大地藝術節　9月場次音樂會雙颱夾擊隙縫中落幕

天降金雨「冥陽兩利」　台南市開基龍君廟普渡好大氣

返鄉基金聘僱設計人才　廢地變遊戲場、老屋變身青年空間

屏東今停班課　東港安泰醫院提供24小時急診+住院服務

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵颱風來襲！新北風雨逐漸增強　侯友宜指示加強防颱工作

風雨漸強　台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

海葵行進速度緩慢影響時序拉長 黃偉哲：市府嚴陣以待面對考驗

海葵颱風來勢洶洶　台東警加強防颱整備

台江阿嬤手提油燈包裹避颱　民眾解讀不要再招颱風來

2023東海岸大地藝術節　9月場次音樂會雙颱夾擊隙縫中落幕

天降金雨「冥陽兩利」　台南市開基龍君廟普渡好大氣

返鄉基金聘僱設計人才　廢地變遊戲場、老屋變身青年空間

屏東今停班課　東港安泰醫院提供24小時急診+住院服務

海葵登陸前奮力開眼！眼牆「大量閃電訊號」　颱風雲系已包覆台灣

海葵撲台！林右昌：各縣市可因地制宜下令撤離

李清娥三搭南宮珉！《戀人1》完結上演「虐心四角戀」　收視破紀錄

人妻約「1717房」妖精打架！男主管：給妳如願以腸　綠夫怒告吞敗

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵暴風圈擴大！　6縣市「土石流黃色警戒」增至597條

她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

哆啦A夢生日快樂！日本藝術家聯名展來台　一次看28組大師創作

謝淑薇美網混雙16強飲恨止步　全力備戰大滿貫女雙3連后

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

瑞芳北34線拓寬完工通車　新北提升通行安全

海葵颱風來襲　侯友宜責成市府落實防颱整備

台南驚傳有民眾持鋸子欲攻擊防疫人員

台江阿嬤手提油燈包裹避颱

阿管處三大觀光圈群山咖啡宴

新北動物之家加強防颱　保護毛寶貝

台東警婦幼隊下半年校園巡迴開跑

嘉縣「交通安全月」9月起跑　填問卷抽好禮活動開跑

花蓮災害應變一級開設　3日取消航班

天降金雨　台南市開基龍君廟普渡好大氣

海葵颱風外圍環流影響　侯：加強戒備

返鄉基金聘僱青年留鄉　廢地變遊戲場

花防部配置兵力掌握災情　整備361項機具救災

海葵來襲　侯友宜指示加強防颱工作

更多熱門

相關新聞

即／颱風襲台東　台11線長濱鄉段道路坍陷

即／颱風襲台東　台11線長濱鄉段道路坍陷

颱風海葵預計今（3）日從台東縣登陸，將出現平均12級風或陣風14級以上風力以及豪雨侵襲東部。台11線90k長濱鄉路段，稍早發生路基遭海浪掏空坍陷，部分路肩道路流失的狀況，目前暫時用三角錐警示。

海葵撲台　澎湖岸巡勸離88名遊客

海葵撲台　澎湖岸巡勸離88名遊客

海葵發威　花蓮機車棚遭強風肆虐倒塌

海葵發威　花蓮機車棚遭強風肆虐倒塌

台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

地方不願助郭台銘連署？　藍委曝關鍵：他們怕影響未來自己參選

地方不願助郭台銘連署？　藍委曝關鍵：他們怕影響未來自己參選

關鍵字：

颱風海葵警戒範圍侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

2和尚背國際精品包　行情破26萬

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

快訊／桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面