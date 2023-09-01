海葵颱風逐漸逼近！第十河局嚴陣以待　啟動防汛整備工作

▲海葵颱風逼近台灣，員山子整備工作。（圖／水利署第十河川局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

海葵颱風今（1日）5時，位於台北東南東方960公里之海面上向西北西進行，預測明（2日）2時即將在台北東南東方570公里之海面上，十河局已啟動各項防汛整備工作，嚴陣以待。局長陳健豐表示，目前已全面檢查各項重點工程，並就高風險地區及員山子分洪設施加強整備工作；颱風期間啟動巡查機制及外出巡視水情與災情。

十河局說明，海葵颱風直撲台灣北部而來，轄區最大降雨可能發生於翡翠水庫及南勢溪上游地區，最大累積降雨量可能高達650毫米。依目前預報颱風路徑，研判可能需於2日下午關閉淡水河系橫移門，新店溪及大漢溪洪峰時間可能發生於3日上午，基隆河員山子分洪道可能分洪。

▲移動式抽水機整備工作。

陳健豐表示，目前已全面檢查各項重點工程，並就高風險地區及員山子分洪設施加強整備，而且同仁隨時保持待命，並與水庫及地方政府等單位保持密切連繫協調，同時通知轄區防汛護水志工服務隊隊員待命，颱風期間啟動巡查機制及外出巡視水情與災情等，並及時通報本局，或於災害現場協助指揮疏散撤離作業。

陳健豐強調，今年本局重點防汛工程為鶯歌溪育英橋至重慶橋段護岸拓寬及河道整理工程，將原先河道寬度從12公尺擴寬到20公尺，增加通洪斷面，日前鶯歌地區時雨量高達87.5mm，有效避免鶯歌溪水暴漲溢堤，降低左岸住戶溢淹風險，有效提升防洪能力。

▲二重疏洪道機具撤離。

十河局表示，適逢大潮沿岸地勢較低窪的地區都可能受到影響，下游地區更要慎防颱風暴潮與上游洪水加成影響；上游石門及翡翠水庫蓄水率高，隨時可能進行調節性放水，屆時地方政府可能管制高灘地人車，或發布疏散門只出不進訊息，關閉高程較低橫移門。

因此，呼籲民眾若有停放在河道高灘地的車輛應密切注意相關防汛訊息，途經濱海公路應注意長浪。相關訊息可至「水利署防災資訊服務網」或下載水利署行動水情APP，密切注意居家附近降雨量以及河川即時水位等防災資訊。

▲二重疏洪道圍籬放倒。