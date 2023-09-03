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風雨漸強　台東各鄉鎮市中午前完成弱勢族群疏散撤離作業

▲台東縣蘇拉颱風應變中心第2次工作會報於3日上午9時召開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣蘇拉颱風應變中心第2次工作會報於3日上午9時召開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年編號第11號的中颱海葵3日上午8時的中心位置在台東的東方約160公里海面上，以每小時20轉9公里速度，向西北西進行，並預估傍晚會從台東登陸。為瞭解災害應變中心各單位與各鄉鎮市對於颱風的相關防範應變工作，縣長饒慶鈴主持應變中心第2次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊，縣長表示，風雨在中午後應該會逐漸增強，請各鄉鎮市在目前風雨較弱時段，做好弱勢族群及易成孤島地區或部落疏散撤離工作，並掌握過去易發生狀況區域，不可鬆懈，應盡早做好因應防範措施。

台東縣蘇拉颱風應變中心第2次工作會報於3日上午9時召開，由指揮官縣長饒慶鈴主持，副縣長王志輝、秘書長盧協昌、縣府主管、臺東縣後備指揮部指揮官吳政達上校及所有編組單位主管及代表參與，逐一說明最新防災、救災準備情況、預置兵力狀況及相關氣象、土石流災害與警戒、民眾疏散、收容等預備作業。

▲台東縣蘇拉颱風應變中心第2次工作會報於3日上午9時召開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

氣象站長黃嘉美及台東大學王文清教授說明海葵颱風最新動態，以及台東地區未來應注意事項，目前颱風圈已觸陸，路徑有往北修正些，預估傍晚左右可能從東河至成功間登陸，對北台東東海岸三鄉鎮、縱谷地區風力及雨量會比較有影響，尤其是山區部分仍需再做觀察。

饒縣長也再度啟動應變中心視訊設備，分別與各鄉鎮市長或秘書進行視訊，詢問目前各地防颱準備狀況，也希望各鄉鎮市公掌握所有任何狀況及需求，能夠立即向應變中心回報，並請求支援，由於預報評估將從東海岸登陸，請各鄉鎮市對於土石流潛勢區域、保全戶或慢性病例如需洗腎鄉親，利用颱風來襲前，加強宣導連繫盡速疏散撤離。

在工作會報上饒縣長表示，颱風路徑看起來傍晚有往東海岸直撲情形，是風雨最大的時刻，未來降雨會持續增強，對北台東影響增高，尤其是迎風面的鄉鎮，請大家務必要注意觀測，並啟動相關災情查報系統，做好防災準備工作。另外，已會持續與中央水保單位保持聯繫，關注土石流潛勢區域，提早因應準備，減低災害損失。

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